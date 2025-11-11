동학농민혁명기념재단, 가족 힐링 요가 프로그램 운영

엄마와 아이가 마주 보며 요가 동작을 따라 하고 있는 모습./사진=동학농민혁명기념재단

동학농민혁명기념재단은 지난 1일 정읍 황토현 전적지와 동학농민혁명박물관 일대에서 ‘평등의 딸, 평온의 요가’를 주제로 10월 ‘문화가 있는 날’ 프로그램을 운영했다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 정읍의 역사적 공간을 배경으로 역사탐방과 가족 힐링요가를 함께 즐길 수 있도록 구성돼 관람객들에게 특별한 체험을 선사했다. 참가자들은 해설사의 안내에 따라 전적지를 둘러보며 동학농민혁명의 역사적 의미를 배우고, 이어 요가 강사와 함께 평등과 평화의 정신을 몸으로 느끼는 시간을 가졌다.

동학농민혁명기념재단은 지난 2월부터 매월 ‘문화가 있는 날’ 프로그램을 정기 운영하며, 동학농민혁명을 주제로 한 교구재와 체험활동을 꾸준히 개발하고 있다. 매회 선착순 마감될 만큼 높은 참여 열기를 보이고 있으며, 혁명의 정신을 쉽고 재미있게 배울 수 있는 프로그램으로 호평을 얻고 있다.

재단은 오는 29일 농민군과 전라감사가 협의해 운영했던 자치기구 ‘집강소’를 소재로 한 ‘가자 집강소, 과자 집강소’, 다음 달 13일에는 ‘메리 동학 크리스마스’ 프로그램을 선보일 예정이다. 자세한 내용은 동학농민혁명기념재단 공식 홈페이지와 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

신순철 동학농민혁명기념재단 이사장은 “역사와 휴식을 함께 누릴 수 있는 이번 프로그램은 역사유적과 힐링요가를 접목한 첫 시도였다”며 “앞으로도 재단이 복합문화공간으로서 다양한 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

전현아 기자

