군산시, 해상풍력 산업 중심 도시 ‘선봉’

19일 해상풍력 블레이드 클러스터 조성을 위한 업무협약 체결

군산시는 19일 서울 양재 aT센터에서 열린 ‘CARBON KOREA 2025’개막식 행사에서 ‘해상풍력 블레이드 클러스터 조성을 위한 업무협약’을 체결했다./사진제공=군산시

군산시가 해상풍력 산업의 중심 도시로서 도약하기 위한 힘찬 출발을 내딛었다.

시는 19일 서울 양재 aT센터에서 열린 ‘CARBON KOREA 2025’개막식 행사에서 ‘해상풍력 블레이드 클러스터 조성을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

이날 협약식에는 군산시와 전북자치도를 비롯해 휴먼컴퍼지트‧신성소재‧ 삼우기업‧HS효성첨단소재‧도레이첨단소재‧국도화학‧한국재료연구원‧ 한국전기연구원‧한국에너지기술연구원‧한국탄소나노산업협회 등 국내 대표 탄소·에너지 기업체, 연구기관, 산업협회 등이 함께했다.

주요 협약 내용은 △국산 블레이드 표준·공용화 모델 개발 △실증·양산·보급 기반의 공급망 인프라 및 생산설비 구축 △배후항만과 연계한 클러스터 조성 등이다.

이번 협약을 통해 시는 해상풍력 블레이드 통합 공급망 조성을 위한 협력체계를 마련하는 한편, 미래 신재생에너지 산업육성의 새 모델 창출에 본격적으로 나설 수 있게 됐다.

특히 이를 바탕으로 대한민국 탄소복합재 및 해상풍력 산업 혁신의 선두주자로 자리매김할 것으로 기대된다.

정부 지원을 바탕으로 추진된 이 협약은 전북자치도 연계 및 한국탄소나노산업협회의 ‘탄소복합재 점프업 파트너십’ 에너지 분과 사업이 구체적 성과로 이어진 결과로 의미를 더하고 있다.

최근 기후 변화 대응과 친환경 에너지 전환이 가속화되면서 해상풍력은 탄소중립과 에너지 자립의 핵심사업으로 평가되고 있따.

무엇보다 해상풍력 블레이드의 주재료인 탄소복합재는 강도‧내구성‧경량화 등 우수한 특성으로 블레이드 대형화와 고효율을 가능하게 하는 핵심 소재로 꼽혀왔다.

그러나 대형 블레이드의 해외 의존도가 높아 기술 자립과 시장 확대를 위한 산·학·연 협력 클러스터 구축이 필수적이라는 의견이 꾸준히 제시돼 왔다.

시는 협약을 통해 사업이 본격 추진될 경우 실증단지 및 생산전용공장을 포함한 4300억 원 규모의 해상풍력 블레이드 인프라 구축과 블레이드 개발 기술 표준화·공용화를 위한 R&D 투자를 예상하고 있다.

여기에 내년 발표 예정인 해상풍력발전 집적화단지 지정계획과 군산항 배후항만 조성계획과 연계된다면 시가 명실상부한 해상풍력 산업의 중심지로 부상할 전망이다.

강임준 군산시장은 “이번 협약을 통해 군산이 해상풍력 산업의 글로벌 거점도시로 도약하는 전환점을 열었다”라며 “친환경 에너지, 일자리 창출, 지역경제 활성화의 중심에 서겠다”고 강조했다.

군산=이환규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지