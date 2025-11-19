군산시 건축문학상에 스테이호텔·철길마을 문화 플랫폼 선정

지난 2011년도부터 격년제로 시행

‘군산 스테이호텔 예식장/사진제공=군산시

군산시가 제7회 군산시 건축문화상 수상작(금상)으로 ‘군산 스테이호텔 예식장’과 ‘철길마을 문화 플랫폼’을 각각 선정했다.

군산시 건축문화상은 아름답고 특색 있는 건축물로 도시경관 및 건축문화의 질을 향상하고 지역의 건축문화를 이끌어 갈 건축인 발굴을 위해 추진됐다.

이 상은 지난 2011년도부터 격년제로 시행되고 있다.

올해는 일반분야 5점, 공공분야 3점 등 총 8점이 접수됐다.

일반분야 금상은 성산면 소재 ‘군산 스테이호텔 예식장’ , 은상 수송동 소재 ‘노블 한방병원’ , 동상 내흥동 소재 ‘부연집_긴_처마집’이 선정됐다.

철길마을 문화 플랫폼/사진제공=군산시

공공분야에서는 금상 경암동 소재 ‘철길마을 문화 플랫폼’, 은상 개정면 소재 ‘농업인 평생교육 복합센터’가 이름을 올렸다.

시는 오는 12월 15일부터 19일까지 5일간 시청 2층 주택행정과 앞 전시 공간에 건축문화상 출품작을 전시하고 12월 23일 시상식을 개최할 예정이다.

고광룡 군산시 건축경관과장은 “건축물은 도시 미관에 영향을 미치고 나아가 도시의 이미지에 지대한 영향을 준다”며 “올해 건축문화상 시상을 통해 지역 건축문화 발전과 건축문화의 질적 향상을 도모하는 계기가 되었길 바란다”고 밝혔다.

군산=이환규 기자

