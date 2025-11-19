강경호 장편소설 ‘내 강아지들을 만나러 갑니다’

신비한 세계에게 ‘미스터 하’라는 절대자 찾는 여정 풀어내

강경호 소설 표지/사진=교보문고 제공

강경호의 <내 강아지들을 만나러 갑니다>(푸른사상)는 인간과 세계의 본질에 대한 질문들로 가득한 소설이다.

소설 속의 세계는 죽은 이후에 가는 ‘저 세상’이지만, 흔히 떠올릴 수 있는 낙원 또는 지옥으로 그려지지 않는다. 사람들이 제각각 사회를 이루어 살아가는, 지금의 세상처럼 묘사된다. 그래서 잔인하기도 하고 친절하기도 한 묘한 분위기를 풍긴다.

작가는 우리가 사는 세계와 비슷한 듯 다른 신비한 세계에게 ‘미스터 하’라는 절대자를 찾아가는 주인공의 여정을 리드미컬하게 풀어냈다. ‘나’라는 화자는 오랜 세월 갇혀 있던 조그만 구멍에서 어떤 세계로 나오게 된다. 그렇게 우연히 놓인 낯선 세계에서 화자는 자신의 강아지를 찾아 헤매는 아주머니를 만나게 되고, 절대자 ‘미스터 하’를 찾아 나선다. 이유는 알 수 없지만, 우리가 사는 세계와 닮은 공간에서 화자는 위험과 좌절이라는 극한의 감정을 경험하게 된다.

강경호 소설가/사진=교보문고 제공

“글쎄요 터무니없는 얘기는 아닐 거예요. 물론 그 자가 진짜 ‘미스터 하’의 시자에게 들었다면 맞겠지요. 이건 내 추측이지만, ‘미스터 하’를 저세상이나 그 어디에서도 만났다는 사람이 없으니 ‘미스터 하’는 가상의 존재일 수 있어요(…중략…) ‘미스터 하’의 실체를 알고 있는 재사(才士)가 필시 있을 거예요. 여기 선민의 도시보다 억압이 덜해 자유롭기도 하고요. 누가 압니까?”(158쪽 일부)

소설은 지난한 과정 끝에 인간이 마주하게 되는 감정을 세밀하게 보여주며 독자에게 인간과 세계의 본질은 ‘무엇’인가를 성찰하게 한다.

저자는 작가의 말에서 “원하는 것을 이루려면 절대자를 만나야 한다. 하지만 절대자의 소재가 불분명하다는 점에서 쉽지 않다"라며 “그런데도 두 사람은 절대자를 만나려는 의지가 굳건하다. 아마도 의지는 영속하고 그 의지가 끝내 행복을 가져다준다는 믿음 때문일 것”이라고 밝혔다.

저자 강경호는 동국대학교 불교학과와 국문과를 졸업했다. 저서로는 장편소설 <그날 이전> <에델바이스> <천상의 묵시록(전2권)> <포세이돈의 후예들> <관용> 등이 있다.

박은 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지