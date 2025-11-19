이태영 ‘완판본 출판의 유통과 활용’ 출간

이태영 명예교수, 완판본 출판 내용·유통 과정 분석 ‘문화유산’ 지정 필요성 주장

이태영 ‘완판본 출판의 유통과 활용’ 표지

조선시대 전라도 일부 지역과 전주의 서포에서 인쇄해 출판한 완판본 전반을 다룬 인문서적 <완판본 출판의 유통과 활용>(역락)이 출간됐다.

저자 이태영 전북대 명예교수는 완판본 출판의 내용과 유통 과정을 면밀하게 분석한다. 전주 시내 완판본 유적지와 전북특별자치도의 사찰출판 유적지를 소개하고, 완판본의 세부적인 연구와 지역 문화를 연결해 활용 방안을 제시한다. 이를 통해 저자는 완판본의 문화유산 지정 필요성을 주장하고 지역의 여러 문화와 관련성 탐구를 강조한다.

책은 총 5부로 구성됐다. 1부에서는 완판본 서점의 발달과 유통 과정을 다룬다. 완판본의 출판을 담당한 전주 서포(출판소) 발달을 살피고, 출판된 각본의 출판 내용과 출판물의 전국적인 유통 과정을 짚는다.

2부에서는 완판본 인쇄와 출판의 발간지를 제시하여 연구자나 일반인들이 답사할 수 있도록 안내한다. 전주의 도시구조와 완판본 유적지를 소개하고 전주를 찾는 이들이 답사할 수 있도록 주요 지점을 설명한다.

3부는 완판본 연구와 활용에 대해서 다룬다. 전라감영본 ‘동의보감’의 서지와 가치를 논리적으로 전개해 완판본 연구가 지역문화 선양에 어떠한 영향을 미치는지 분석했다.

4부에서는 완판본 문화의 계승에 대해 이야기한다. 저자는 많은 완판본 중에서 문화유산 지정의 필요성을 다루고, 관련된 책을 통해 근거를 제시한다. ‘완판본 문화’라는 개념을 설정하고 문화의 복원과 디지털 전략을 통해 완판본 문화와 정신 계승 문제를 총체적으로 아우른다.

저자 이태영은 전북대학교 인문대학 국어국문학과 교수를 역임했다. 전북대학교 박물관장과 전라북도 문화재위원, 국어사학회장 등으로 활동한 바 있다. 저서로는 <문학 속의 전라 방언> <전라북도 방언 연구> <국어사와 방언사 연구> <완판본 한글고전소설의 서지와 언어> 외 다수가 있다.

