전북 시장‧군수들 “새만금 인공태양 연구시설 유치 공동 대응”

20일 군산서 시장·군수협의회 개최

전북특별자치도 시장•군수협의회 4차년도 제 2차 회의가 20일 군산 스테이호텔에서 진행됐다./사진제공=군산시

“인공태양, 준비된 땅 새만금이 품겠습니다.”

전북 시장‧군수들이 최근 이슈가 되고 있는 인공태양(핵융합) 연구시설의 새만금 유치 필요성에 대해 공감하며 유치에 공동 대응하기로 했다.

전북특별자치도 시장•군수협의회 4차년도 제 2차 회의가 20일 군산 스테이호텔에서 진행된 가운데, 시장‧군수들은 이 같은 뜻을 모았다.

이들은 인공태양 연구시설이 전북의 미래 성장 도약에 중요한 역할을 할 것이라며 유치활동에 적극 나서기로 했다.

특히 군산시 유치를 지지하는 건의안을 최종 의결해 중앙부처에 제출하기로 합의했다.

정헌율 협의회장(익산시장)은 “전북 발전에 기여할 인공태양 연구시설 유치는 단순한 시설 유치가 아닌 과학기술 인프라의 쏠림 현상을 해소하고 국가 균형발전 실현에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

새만금 국가산업단지는 대규모 연구시설의 확장성•풍부한 용수공급•안정적인 전력 인프라•사통팔달의 교통망•우수한 정주여건을 모두 갖춘 데다 인공태양 연구시설이 즉시 착수할 수 있는 최적의 입지 조건을 완비하고 있다.

핵융합 기술은 바닷물 속 수소를 원료로 사용해 온실가스를 배출하지 않고 폭발 위험이 없는 안전한 차세대 청정에너지로, 수소 1g이 석유 8t에 달하는 에너지를 생산할 수 있어 국가 에너지 안보와 미래 산업 경쟁력 확보를 위한 필수 국책 사업으로 평가받는다.

강임준 군산시장은 “군산시는 오랜 기간 플라스마 기반 연구역량을 축적해 온 핵융합 연구에 가장 준비된 도시”라며 “특히 인공태양 연구시설이 새만금에 구축될 경우 세계 최고 수준의 연구·산업화 시너지를 극대화하는 첨단산업 테스트베드를 구축할 수 있다”고 강조했다.

한편 과학기술정보통신부는 2027년부터 5년간 연구 인프라 구축을 완료하고 2036년까지 7대 핵심기술 개발을 추진하는 등 총 1조 2000억 원 규모의 대형 국가사업을 진행할 계획이다.

군산=이환규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지