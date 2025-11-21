익산 동학혁명 기린다

전국 연구자들로 구성된 근대한국개벽종교공부모임, 오는 22일 익산 동학혁명 사적지 답사 해월 최시형 교주 머물렀던 미륵사 사자암, 남계천 선생 살았던 오산면 남전리 등 순례 예정

익산동학혁명기념사업회 준비위원회/사진 제공=준비위원회

익산 동학혁명 사적지 답사 포스터/사진 제공=준비위원회

전국의 동학사상 및 동학농민혁명 연구자들로 구성된 근대한국개벽종교공부모임(대표 박맹수 전 원광대학교 총장) 회원 40여 명이 오는 22일 익산에 모인다.

그동안 정읍, 공주, 내포, 경주 등 국내외 동학농민혁명 전적지와 동학혁명의 근원인 사상의 거처를 답사하는 공부모임을 20회 진행해 온 이들은 올해 마지막 활동을 익산 동학혁명 사적지 답사로 정했다.

익산동학혁명기념사업회(준비위원장 손인범)와 익산근대문화연구소(소장 신귀백) 주관으로 진행되는 이번 답사에서는 박맹수 전 원광대 총장이 강의를 진행하며, 참여자들은 익산 금마면 소재 미륵산 정상부에 위치한 사자암을 찾을 예정이다.

사자암은 1884년 동학의 2대 교주인 해월 최시형이 4개월 동안 ‘사람이 하늘’이라는 동학사상을 펼친 곳으로, 전국적으로 주목을 받고 있는 중요한 동학혁명 사적지다.

이들은 또 호남좌우도편의장 남계천 선생이 살았던 오산면 남전리와 후후(後後) 동학으로 일컬어지는 원불교 총부, 동학군이 집결했다는 황등 건덕정 주위와 여산부사 유제관이 동학군을 지원했다는 여산동헌과 숲정이 순교지까지 순례할 예정이다.

답사 이후에는 문화공간 카페 키노에서 익산동학혁명기념사업회 출범식이 예정돼 있다.

이번 답사는 관심 있는 시민 누구나 함께할 수 있다. 참가비는 3만 원(식비 및 자료비)이며, 신청은 익산근대문화연구소(063-855-5252)로 하면 된다.

박맹수 전 총장은 “익산은 동학농민혁명 당시 전라북도에서 가장 많은 희생자를 낸 고장이고 해월 선생이 호남 동학사상의 씨를 뿌린 곳으로 이번 답사의 의미가 깊다”고 강조했다.

조부가 익산 4·4만세운동에 임했던 손인범 준비위원장은 “익산지역 동학혁명에서 살아남은 선조들은 의병전쟁과 1919년 익산 4·4만세운동에 투입된 자랑스러운 역사를 가지고 있다”고 전했다.

익산=송승욱 기자

