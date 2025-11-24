전북자치도, 국회단계 증액 심사 총력 대응

김종훈 경제부지사, 기재부 2차관 등 릴레이 면담

김종훈 전북특별자치도 경제부지사가 24일 기획재정부 예산 담당 관계자를 만나 2026년 국가예산 확보 요청을 하고 있다./전북도

전북특별자치도는 김종훈 경제부지사가 24일 기획재정부 제2차관, 사회예산심의관 등 기재부 예산 핵심 라인과 서울에서 릴레이 면담을 갖는 등 2026년도 국가예산 확보를 위한 막판 총력전에 나섰다고 밝혔다.

이날 일정은 국회 예산결산특별위원회 소위원회 감액 심사가 마무리되고 증액 심사가 본격화되는 시점에 맞춰 경제부지사가 실질적인 예산 증액 검토를 담당하는 기재부 예산 책임자들을 만나 예산 반영 폭을 확대하기 위해 추진됐다.

김 부지사는 이날 기재부 제2차관을 만난 자리에서 새만금 상수도 간선관로와 전북권역 통합재활병원, 가력항 국가어항 개발 등의 필요성을 설명했다.

또한 방사선 기반 소재 장비 기술(R&D) 혁신화, 사료작물 종자 생산단지 구축 등 전북 핵심사업의 필요성과 국가정책 연계성을 근거로 예산 반영을 요구했다.

이어 사회예산심의관실 국·과장을 찾아 국립모두예술콤플렉스, 국립후백제역사문화센터, 덕유산 국립공원 생태 탐방원, 국립중앙도서관 문화예술특화 분관 등의 필요성을 설명했다.

아울러 김 부지사는 부안군 탄소중립체험관과 새만금 환경생태용지 조성사업 2-2단계, AI 융합 영화·영상 실증센터 건립 등 생활·문화·환경 분야의 주요 사업 추진 필요성을 설명하고 기재부의 협조를 요청했다.

김 부지사는 “이번주 국회의 증액심사는 2026년 국가예산 편성의 마무리 단계”라며 “기재부와 국회를 상대로 전북 핵심사업의 필요성과 중요성을 명확히 제시해 마지막까지 예산을 확보하기 위해 전력을 다하겠다”고 말했다.

김영호 기자

