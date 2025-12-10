우석대 조현철 입학처장, 성평등가족부장관 표창

우석대학교 조현철 입학처장

우석대학교(총장 박노준) 조현철 입학처장이 지난 8일 서울 국제청소년센터 국제회의장에서 열린 한국청소년단체협의회 창립 60주년 기념식에서 성평등가족부장관 표창을 받았다.

한국스카우트 전북연맹 부연맹장으로 활동하고 있는 조현철 입학처장은 청소년이 밝고 건강하게 성장할 수 있도록 다양한 활동을 추진해 왔으며, 지역 청소년 단체 발전과 건전 육성에 기여한 공로를 인정받아 이번 표창의 영예를 안았다.

조현철 입학처장은 “청소년을 위한 활동은 교육자의 사명이라고 생각한다”며 “앞으로도 청소년들의 꿈과 성장을 돕고 지역사회에 긍정적 영향을 미칠 수 있는 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

