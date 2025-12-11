부안군, 2025년 2분기 생활인구 전북특별자치도 1위

2025년 2분기 월평균 37만 6861명 기록, 샤스타데이지·부안마실축제 효과…변산면 ‘체류인구 많이 찾는 읍·면·동’ 분석

부안군이 2025년 2분기 생활인구 산정 결과 전북특별자치도에서 1위를 차지했다. /부안마실축제 야경

부안군은 지난 9일 행정안전부와 국가데이터처가 발표한 2025년 2분기 인구감소지역 생활인구 산정 결과 2분기 생활인구 월평균 37만 6861명, 체류인구 월평균 32만 7842명을 기록해 전북특별자치도 인구감소지역 시·군 가운데 1위를 차지했다고 밝혔다.

또 1~2분기 평균 체류인구 또한 도내에서 가장 많은 27만 7749명을 기록해 관광과 축제를 중심으로 한 체류형 관광 전략의 효과가 생활인구 지표를 통해 확인됐다.

생활인구는 주민등록 인구뿐 아니라 통근, 통학, 관광 등의 목적으로 하루 3시간 이상, 월 1일 이상 특정 지역에 머무는 체류인구까지 포함한 지표로 지역의 실제 활력과 이동 흐름을 보다 입체적으로 보여주는 새로운 인구 개념이다.

단순한 인구 규모를 넘어 사람들이 어디를 찾고 머무르며 소비하는지를 파악할 수 있다는 점에서 최근 인구정책·관광 분야에서 활용도가 높아지고 있다.

특히 지난 5월 체류인구는 전년 동월 대비 약 4만명 가까이 증가한 것으로 나타났다.

이는 올해 큰 인기를 얻었던 변산마실길 샤스타데이지 개화 시기와 부안마실축제 개최 등 계절형 관광 콘텐츠의 효과가 본격적으로 반영된 결과로 분석된다.

행정안전부 생활인구 분석 결과 지난 6월 기준 부안군 변산면을 비롯해 홍천군 화촌면, 옥천군 옥천읍, 공주시 정안면, 담양군 담양읍, 청도군 청도읍, 함안군 군북면 등이 체류인구가 많이 찾는 읍·면·동으로 꼽혔다.

이는 자연경관과 관광 콘텐츠가 어우러진 군의 체류형 관광 전략이 생활인구 지표를 통해 성과로 나타난 것으로 평가된다.

군은 변산반도국립공원과 해양·생태 관광자원이라는 기존 강점에 더해 꽃 관광·지역 축제·체험형 프로그램을 연계한 체류형 관광 전략으로 단기 방문에 그치지 않고 지역에 머물며 소비하도록 유도하는 데 정책적 초점을 맞춰왔다.

이와 함께 생활인구 확보 방안 발굴·추진 상황 보고회 개최, 부서별 생활인구 확대 전략 추진, 부안사랑인 제도 운영, 한평생 부안갯벌 프로젝트 등 50여개 생활인구 확보 사업을 통해 관광·체류·재방문이 연결되는 구조를 단계적으로 구축하고 있다.

이 같은 정책과 관광 콘텐츠를 바탕으로 군은 월평균 40만명 수준의 생활인구 유입을 중장기 목표로 설정하고 체류형 관광과 재방문 구조 강화를 지속적으로 추진할 계획이다.

이를 위해 자녀 양육과 소비의 핵심 계층인 중장년층(40~60대)의 재방문 요인을 강화하는 한편 20~30대 청년층 유입을 위한 체류형 관광 콘텐츠 다각화를 통해 생활인구 기반을 확대해 나갈 방침이다.

권익현 부안군수는 “생활인구 확대는 지방소멸 위기를 극복하고 지역경제에 활력을 불어넣는 핵심 과제”라며 “머무르고 싶고 다시 찾고 싶은 부안을 만들어 지속 가능한 지역 발전으로 이어가겠다”고 말했다.

부안=김동수 기자

