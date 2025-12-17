이전기사
부안 복합커뮤니티센터, 크리스마스 포토존·체험 행사 운영
부안 복합커뮤니티센터, 크리스마스 포토존·체험 행사 운영

김동수 웹승인 2025-12-17 13:45 수정 2025-12-17 13:45

 

부안군은 연말을 맞아 오는 21일 오후 1시부터 5시까지 부안복합커뮤니티센터에서 주민과 청소년, 가족 단위 방문객이 함께 즐길 수 있는 크리스마스 포토존 조성 및 연말 체험 프로그램을 운영한다.

이번 행사는 도시재생 거점 공간인 부안복합커뮤니티센터 1층을 중심으로  지역 주민들이 일상 속에서 자연스럽게 모이고 소통할 수 있는 장을 마련하고 특히 부안군 청소년문화의집과 연계해 청소년 참여를 확대하고 세대 간 교류가 이뤄지는 주민 참여형 프로그램으로 운영될 예정이다.

이와 함께 연말 감성을 느낄 수 있는 다양한 체험 프로그램도 운영된다.

모루를 활용한 미니 트리 만들기, 양말목을 활용한 리스 만들기, 석고 방향제 만들기 등 남녀노소 누구나 쉽게 참여할 수 있는 체험 활동을 준비하여 아이부터 어르신까지 함께 즐길 수 있는 연말 문화행사로 꾸며질 예정이다.

행사 당일 부안복합커뮤니티센터 1층에는 크리스마스 트리와 조명, 소품 등을 활용한  포토존이 조성되며 방문객 누구나 자유롭게 사진을 촬영하고 추억을 남길 수 있다.

부안=김동수 기자

김동수 kds64501@hanmail.net
