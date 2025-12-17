“지역 생존권 위협”…남원시의회, 국회 앞 송전탑 반대 집회 참여

김영태 의장 등 4명, 전국행동 출범식서 백지화 촉구 50여개 단체 1000여명 모여… “수도권 전력 공급 반대”

남원시의회가 지난 16일 ‘용인 반도체 국가산업단지 재검토와 초고압 송전탑 건설반대 전국행동’ 출범식 및 기자회견에 참석했다./사진=남원시의회

남원시의회(의장 김영태)가 국회 앞에서 열린 초고압 송전탑 건설 반대 집회에 참여해 사업의 전면 백지화를 강력히 요구했다.

17일 시의회에 따르면, 김영태 의장과 김한수 부의장, 소태수·이숙자 의원은 지난 16일 ‘용인 반도체 국가산업단지 재검토와 초고압 송전탑 건설반대 전국행동’ 출범식 및 기자회견에 참석했다.

이들은 “지역에서 생산된 전력을 수도권으로 보내는 송전선로가 지역 생존권을 파괴하고 자연환경을 훼손한다”며 사업 철회를 촉구했다.

이날 집회에는 환경운동연합, 전국농민총연맹, 에너지정의행동 등 50여개 단체에서 1000여명이 참석했다. 의원들은 송전탑건설백지화 남원대책위와 함께 상경해 지역민의 반대 의사를 전달했다.

정부는 지방에서 생산되는 전력을 수도권으로 송전하기 위해 초고압 송전선로 건설을 추진 중이다. 하지만 해당 지역 주민들은 전자파 피해와 환경 훼손, 지역 불균형 심화 등을 이유로 강력히 반발하고 있다.

김영태 의장은 “초고압 송전선로는 시민의 안전과 생활환경, 지역의 미래와 직결된 사안”이라며 “시의회는 시민들의 우려를 엄중히 받아들이고, 끝까지 시민 편에서 합리적 대응책 마련에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

남원=최동재 기자

