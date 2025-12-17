전주시, 외국인 관광객 유치 전략 수립 착수

지역 음식‧문화 등 활용한 글로벌 관광도시 도약 위한 TF회의

우범기 전주시장 주재로 외국인관광객 유치 전략 마련을 위한 TF회의가 진행되고 있다. /전주시

전주시가 최근 외래관광객 증가와 국제관광 회복 흐름에 선제적으로 대응하기 위한 유치 전략 수립에 착수했다.

시는 17일 우범기 전주시장 주재로 외국인관광객 유치 전략 마련을 위한 TF회의를 개최했다. 이날 회의는 지난 8일 외국인 관광객 유치를 위한 TF 출범 킥오프회의에 이어 열린 첫 번째 공식 회의다.

이번 회의는 중국인 무비자 확대와 한일령 등 최근 정부의 중국 관광객 유치 활성화 조치와 무비자 입국 확대 흐름에 선제적으로 대응하고, 서울에 집중된 외국인관광객을 전주로 유입시키기 위한 전략을 마련하기 위해 진행된 것이다.

참석자들은 △외국인관광객 수용 여건 개선 및 환대 분위기 조성 △타깃별 방한상품 개발‧상품 판매를 위한 관광콘텐츠 발굴·홍보 △마당창극, 한지, 고유축제 등 전주의 특화된 문화관광 콘텐츠와 연계한 외국인 관광객 유치 △전주사랑상품권 플랫폼 확장 △전주 스토리 다이닝 미식 콘텐츠 개발 및 운영 등 수용 태세 개선 대책 등에 대해 논의했다.

우범기 전주시장은 “최근 K-컬처 열풍으로 외국인들이 우리나라에 관심을 두는 이 시점이야말로 전주시가 글로벌 도시로 도약할 수 있는 중요한 기회가 될 것”이라며 “앞으로 TF를 중심으로 국회, 관광 업계와 협력해 체계적이고 실행력 있는 유치 전략을 마련해 나가겠다”고 강조했다.

