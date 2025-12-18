홍계자 위원장 “고향 사랑 실천하는 여성위원회 역할 강화할 것”

17일, 전북도민회중앙회 여성위원회, 정기총회 및 송년의 밤 성료 최문순·이경자 부위원장 등 표창 수상... 대학생 4명에 장학금 전달

(사)전북특별자치도민회중앙회 여성위원회(위원장 홍계자)는 이달 17일 서울 강남 소재 모 호텔에서 '제13차 정기총회 및 송년의 밤' 행사를 개최했다.

(사)전북특별자치도민회중앙회 여성위원회(위원장 홍계자·이하 여성위원회)가 한 해를 마무리하며 고향 사랑의 결속을 다지는 자리를 가졌다.

여성위원회는 이달 17일 서울 강남 소재 모 호텔에서 ‘제13차 정기총회 및 송년의 밤’ 행사를 개최했다.

이날 행사에는 곽영길 도민회중앙회장을 비롯해 재경 시·군 향우회 회장단 및 회원 100여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

행사는 감사 보고에 이어 한 해 동안 도민회 발전에 기여한 유공자들에 대한 시상식으로 시작됐다.

최문순 완주부위원장이 도민회중앙회장 표창장을 수상했으며, 이경자 고창부위원장이 도지사 표창을 받았다.

또 김철호 무주군민회장과 권영근 전 익산향우회 사무총장, 복창근 전 순창군향우회 사무총장에게 감사패가 수여됐다.

이어 고향의 미래를 이끌어갈 인재들을 위한 장학금 전달식이 진행됐으며, 전북도 서울장학숙의 최서언 씨(한양대 4년)를 포함한 4명의 대학생에게 장학금이 전달됐다.

홍계자 여성위원장은 개회사에서 “올 한 해도 변함없는 애정으로 위원회 활동에 동참해 주신 회원 여러분께 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 여성 특유의 섬세함과 열정으로 전북특별자치도의 발전을 뒷받침하고 향우 간의 가교 역할을 충실히 수행하겠다”고 밝혔다.

곽영길 도민회중앙회장은 인사말을 통해 “여성위원회의 활발한 활동은 도민회 전체에 큰 활력을 불어넣고 있다”며 “전북특별자치도 시대를 맞아 고향 발전을 위한 든든한 버팀목이 되어주길 바라며, 중앙회 차원에서도 여성위원회 활동을 적극 지원하겠다”고 화답했다.

이날 참석자들은 공식 행사 이후 만찬을 함께하며 고향의 정을 나누고, 다가오는 새해에도 전북인의 자부심을 가지고 상생 발전할 것을 다짐하며 행사를 마무리했다.

서울=김준호 기자

