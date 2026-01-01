[여론조사] 전북 정당 지지도 민주당 72%, 국힘·조국혁신당 각 6%

민주당 전 연령·권역·성향서 1위…40대 82%·진보층 84% 18~29세 민주당 49%로 최저…전주권 민주당 68%·국힘 8%

6.3 지방선거를 앞두고 실시한 여론조사에서 전북 도민의 정당 지지도는 더불어민주당 쏠림 현상이 뚜렷했다.

이번 여론조사에서 ‘현재 어느 정당을 지지하느냐’는 질문에 응답자의 72%가 더불어민주당을 택했다. 국민의힘과 조국혁신당은 각각 6%로 뒤를 이었고 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 나타났다. 지지 정당이 없거나 모름·무응답은 11%였다.

더불어민주당은 전 연령과 권역별, 정치 성향을 통틀어 가장 높은 지지도를 보였다. 특히 40대(82%)와 진보 성향층(84%)에서 지지율이 두드러졌다. 다만 18~29세의 민주당 지지도는 49%로, 연령대 가운데 가장 낮았다. 다른 연령대와 비교해 민주당 지지 비율이 낮고, 국민의힘·조국혁신당 등 타 정당 지지와 ‘없음·모름’ 응답이 상대적으로 섞여 나타난 것이 특징이다.

국민의힘은 18~29세(15%)와 보수 성향층(18%)에서 상대적으로 높게 나타났고, 조국혁신당은 50대(12%)에서 비교적 높은 편이었다.

권역별로도 민주당 강세가 이어졌는데, 서남부권(정읍·김제·고창·부안)에서 민주당 지지도가 77%로 가장 높았고, 군산·익산시 등 동부권에서도 70%대를 유지했다. 반면 전주권은 68%로 4개 권역 가운데 가장 낮았다. 국민의힘은 전주권(8%)에서 가장 높았고, 조국혁신당은 전주권과 군산·익산시(각 7%)에서 가장 높은 지지도를 보였다.

이준서 기자

[조사 개요]

△조사 의뢰자 : 전북일보, JTV전주방송

△조사 기관 : ㈜코리아리서치인터내셔널

△조사 지역 : 전북특별자치도

△조사 기간 : 2025년 12월 27일 ~ 12월 29일 (3일간)

△조사 대상 : 전북특별자치도에 거주하는 만 18세 이상 남녀

△조사 방법 : 국내 통신 3사가 제공하는 휴대전화 가상(안심)번호(100%)를 이용한 전화면접조사

△표본 크기 : 1,001명(가중값적용 사례수: 1,001명)

피조사자 선정방법 : 성/연령/지역별로 피조사자를 할당

△응답률 : 14.7%(총 6,802명과 통화하여 그 중 1,001명이 응답 완료)

△가중치값 산출 및 적용방법 : 성/연령/지역별 가중값부여(셀가중) (2025년 11월 말 행정안전부 주민등록인구통계 기준)

△표본 오차 : 95% 신뢰수준에서 ± 3.1% point

* 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지