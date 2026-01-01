[여론조사]도지사 우선 추진 정책

10명 중 4명 “일자리 창출과 기업유치 최우선” 지방소멸 대응 및 청년정책 18%

제9회 전국동시지방선거를 앞두고 전북일보와 JTV전주방송이 실시한 여론조사에서 전북특별자치도지사가 우선적으로 추진해야 할 정책에 대해 도민들은 ‘일자리 창출과 기업 유치’를 비교적 높게 꼽은 것으로 조사됐다.

이번 여론조사에서 ‘전북자치도지사가 우선적으로 추진해야 할 정책이 무엇이라고 생각십니까’라는 질문에 응답자의 43%가 ‘일자리 창출과 기업 유치’라고 답했다.

도민 10명 중에서 4명이 ‘일자리 창출과 기업 유치’라는 응답을 한 가운데 뒤를 이어 ‘지방 소멸 대응 및 청년 정책’이 18%로 나타났다.

이어 ‘복지, 의료 서비스 향상’과 ‘중앙 정부와의 협력 확대’가 각각 10%였고, ‘농촌과 농업 기반 강화’가 8%, ‘문화 관광 인프라 확충’이 4%, ‘교통, 도로 등 사회 간접 자본 인프라 확충’은 3% 순으로 조사됐다. 그 밖에 ‘모름·무응답’은 2%였다.

‘일자리 창출과 기업 유치’라는 응답은 18~29세가 51%로 나타났으며 40대, 50대는 각각 48%였다.

전주권에서는 49%로 특히 높게 나타났다.

‘지방 소멸 대응 및 청년 정책’에 대한 응답은 30대에서 29%, 서남부권에서는 22%로 비교적 높은 편이었다.

‘복지, 의료 서비스 향상’의 경우 응답자 중 군산시·익산시에서 13%로 높았다.

‘중앙 정부와의 협력 확대’는 70세 이상 응답이 14%로 비교적 높은 것으로 나타났다.

김영호 기자

[조사 개요]

△조사 의뢰자 : 전북일보, JTV전주방송

△조사 기관 : ㈜코리아리서치인터내셔널

△조사 지역 : 전북특별자치도

△조사 기간 : 2025년 12월 27일 ~ 12월 29일 (3일간)

△조사 대상 : 전북특별자치도에 거주하는 만 18세 이상 남녀

△조사 방법 : 국내 통신 3사가 제공하는 휴대전화 가상(안심)번호(100%)를 이용한 전화면접조사

△표본 크기 : 1,001명(가중값적용 사례수: 1,001명)

피조사자 선정방법 : 성/연령/지역별로 피조사자를 할당

△응답률 : 14.7%(총 6,802명과 통화하여 그 중 1,001명이 응답 완료)

△가중치값 산출 및 적용방법 : 성/연령/지역별 가중값부여(셀가중) (2025년 11월 말 행정안전부 주민등록인구통계 기준)

△표본 오차 : 95% 신뢰수준에서 ± 3.1% point

* 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조

