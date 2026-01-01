[여론조사] 도지사 선택 기준

도지사 정책과 공약 인물과 능력 보겠다 도덕성과 청렴성 연령 높을수록 높아

오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거 전북특별자치도지사 선거에서 전북지역 유권자들의 자신의 표를 정하는 기준은 ‘정책과 공약’과 ‘인물과 능력’인 것으로 조사됐다.

이번 조사에서는 전북자치도지사 후보 선택 기준에 대한 질문도 이뤄졌는데, ‘전북도지사 선거에서 후보를 선택할 때 가장 고려하는 부분은 무엇인가’란 질문에 응답자 33%가 ‘정책과 공약’을 꼽아 가장 높은 비율을 차지했다.

이어 ‘인물과 능력’이 31%로 근소한 차이를 보였으며, ‘도덕성과 청렴성’은 25%로 뒤를 이었다.

반면 ‘소속 정당 및 정치적 성향’은 8%에 그쳤고, ‘후보의 출신지역과 학교’는 1%로 가장 낮았다. ‘모름·무응답’은 2%로 집계됐다.

연령과 지역, 정치 성향별로도 차이가 나타났다. ‘정책과 공약’을 중시하는 응답은 연령이 낮을수록 높았으며, 전주권 응답자의 38%가 이를 최우선 기준으로 꼽았다.

중도 성향층에서도 39%가 정책과 공약을 가장 중요하게 평가했다.

반면 ‘인물과 능력’은 70세 이상 고령층에서 39%로 가장 높게 나타났고, 동부권에서도 36%로 상대적으로 높은 비중을 보였다.

‘도덕성과 청렴성’은 연령이 높을수록 중요도가 컸으며 보수 성향에서는 31%로 비교적 높은 수치를 기록했다.

이번 조사 결과 선거를 앞두고 후보 개인의 정책 역량 등에 대한 유권자들의 검증 요구가 커지고 있음을 보여주는 것으로 풀이된다.

김영호 기자

[조사 개요]

△조사 의뢰자 : 전북일보, JTV전주방송

△조사 기관 : ㈜코리아리서치인터내셔널

△조사 지역 : 전북특별자치도

△조사 기간 : 2025년 12월 27일 ~ 12월 29일 (3일간)

△조사 대상 : 전북특별자치도에 거주하는 만 18세 이상 남녀

△조사 방법 : 국내 통신 3사가 제공하는 휴대전화 가상(안심)번호(100%)를 이용한 전화면접조사

△표본 크기 : 1,001명(가중값적용 사례수: 1,001명)

피조사자 선정방법 : 성/연령/지역별로 피조사자를 할당

△응답률 : 14.7%(총 6,802명과 통화하여 그 중 1,001명이 응답 완료)

△가중치값 산출 및 적용방법 : 성/연령/지역별 가중값부여(셀가중) (2025년 11월 말 행정안전부 주민등록인구통계 기준)

△표본 오차 : 95% 신뢰수준에서 ± 3.1% point

* 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지