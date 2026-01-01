[여론조사] 도지사 리더십 선호 유형

지역 균형발전 실현할 인물 필요 30대 ‘지역균형발전 이끌 리더’ 높아

오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 실시된 전북일보와 JTV전주방송 여론조사에서 전북도민들은 차기 전북특별자치도지사에게 가장 필요한 리더십 유형을 ‘지역 균형발전을 실현할 리더’로 꼽았다.

이번 여론조사 항목 중 ‘전북도지사에게 가장 필요한 리더십 유형은 무엇인가’라는 질문에 응답자의 24%가 ‘지역 균형발전 실현할 리더’를 꼽아 가장 높은 비율을 차지했다.

뒤를 이어 ‘추진력과 결단력 있는 리더’가 22%로 근소한 차이를 나타냈으며, ‘도민과 소통하는 협력형 리더’는 19%였다.

이어서 ‘행정 경험과 전문성을 갖춘 리더’는 18%였으며, ‘도덕성과 청렴성을 갖춘 리더’의 경우 15% 순으로 나타났다.

그 밖에 ‘모름·무응답’은 1%였다.

‘지역 균형발전을 실현할 리더’는 연령별로 분석하면 30대가 33%로 특히 높게 나타났다.

‘추진력과 결단력 있는 리더’는 70세 이상이 28%를, 서남부권에서는 27%, 중도 성향 층에서 25%로 비교적 높은 편이었다.

‘도민과 소통하는 협력형 리더’의 경우 이념 성향에서 보수 성향층이 25%로 상대적으로 높게 나타났다.

‘행정 경험과 전문성을 갖춘 리더’는 40대가 28%를 꼽으면서 특히 높았다.

‘도덕성과 청렴성을 갖춘 리더’의 경우 권역별로 분석하면 70세 이상 18%, 군산시·익산시에서 17%로 비교적 높은 편으로 나타났다.

김영호 기자

[조사 개요]

△조사 의뢰자 : 전북일보, JTV전주방송

△조사 기관 : ㈜코리아리서치인터내셔널

△조사 지역 : 전북특별자치도

△조사 기간 : 2025년 12월 27일 ~ 12월 29일 (3일간)

△조사 대상 : 전북특별자치도에 거주하는 만 18세 이상 남녀

△조사 방법 : 국내 통신 3사가 제공하는 휴대전화 가상(안심)번호(100%)를 이용한 전화면접조사

△표본 크기 : 1,001명(가중값적용 사례수: 1,001명)

피조사자 선정방법 : 성/연령/지역별로 피조사자를 할당

△응답률 : 14.7%(총 6,802명과 통화하여 그 중 1,001명이 응답 완료)

△가중치값 산출 및 적용방법 : 성/연령/지역별 가중값부여(셀가중) (2025년 11월 말 행정안전부 주민등록인구통계 기준)

△표본 오차 : 95% 신뢰수준에서 ± 3.1% point

* 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조

