전주시의회, '동료 시의원들 비판' 한승우 의원 징계안 상정

연합뉴스

전북 전주시의회는 2일 본회의를 열어 더불어민주당 소속 동료 시의원들을 비판한 한승우 시의원(정의당)의 징계안을 상정했다.

이병하 시의원은 이날 신상 발언을 통해 "해당 의원은 동료들이 고심 끝에 한 발언을 두고 객관적 근거 없이 악의적인 추측과 왜곡된 시각으로 동료 의원들의 진정성을 짓밟았다"며 "전형적인 '아니면 말고'식 폭로이자 비열한 정치 공세"라고 한 의원의 발언을 비난했다.

앞서 한 의원은 지난달 18일 5분 자유발언을 통해 "전주시의원들이 단골 메뉴처럼 전주경륜장 이전과 신축을 요구하는 발언을 하고 있다"며 "(경륜장 인근에) 이기동 시의원과 가족이 7천여㎡ 땅과 건축물 등 부동산을 소유하고 있는 것과 무관한 것이냐"고 따져 물었다.

또 "전주시 사업에 특혜와 불법이 난무하지만, 민주당 일당 독점의 전주시의회는 면죄부를 주고 있다"며 "시민들께서 회초리를 들어달라"고 촉구했다.

이에 이기동 의원은 "한 의원이 정치적 프레임을 씌우고 근거가 확인되지 않은 사실을 유포하는 등 동료의원 전체의 명예를 심각히 훼손하는 등 모욕하고 있다"고 반발하며 한 의원의 징계를 요구했다.

징계는 향후 시의회 윤리심사자문위원회와 윤리특별위원회의 의결을 거쳐 결정된다.

