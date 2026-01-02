전북보건환경硏 "야생 설치류서 인수공통감염병 병원체 발견"

Trend news
전북특별자치도 보건환경연구원은 "등줄쥐, 땃쥐 등 도내 야생 설치류로부터 인수공통감염병 관련 병원체가 검출됐다"고 2일 밝혔다.
도 보건환경연구원에 따르면 2023∼2025년 도내 5개 시·군의 야생 설치류 128마리를 채집·분석한 결과, 바토넬라(Bartonella), 에를리히아(Ehrlichia), 아나플라즈마(Anaplasma) 등 인수공통감염병과 관련한 잠재적 병원체가 다수 발견됐다.
이들 병원체는 고양이할큄병, 에를리히증, 아나플라즈마증, 진드기매개재귀열 등을 일으킬 수 있다고 도 보건환경연구원은 전했다.
국내에서 법정 감염병으로 지정되지 않은 질병이지만 미국 등 일부 국가에서는 법정감염병으로 관리되고 있다.
이에 따라 도 보건환경연구원은 농작업이나 산림, 야외 활동 시 긴 소매와 긴 바지를 착용해 병원체 노출을 예방하고 야외 활동 후 발열이나 근육통 등 증상이 나타나면 즉시 의료기관을 방문할 것을 당부했다.
전경식 도 보건환경연구원은 "과학적 분석에 기반한 감염병 감시를 통해 도민 건강 보호의 핵심 역할을 수행하겠다"고 말했다.
