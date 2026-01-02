李대통령, 5일 시진핑과 회담…“한반도 문제·한한령 해결 모색”

4일~7일, 시 주석 초청 국빈 방문…리창·자오러지와도 면담 위성락 “양국 모두 올해 첫 국빈 정상외교…관계발전 새로운 장 계기”

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난 11월 1일 경북 국립경주박물관에서 한중 정상회담에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. /청와대 제공

이재명 대통령이 이달 5일 중국을 방문해 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 갖고 ‘민생과 평화 문제 해결’을 주제로 논의할 예정이다.

위성락 국가안보실장은 2일 청와대 브리핑에서 이달 4일부터 7일까지 3박 4일 간 시진핑 주석의 초청으로 중국을 국빈 방문하는 이 대통령의 중국 방문 세부 일정을 밝혔다.

이 대통령은 4일 베이징에 도착해 동포들과 만찬 간담회를 가진 뒤 이튿날인 5일 오후 시 주석과 회담한다. 양국 교류 확대를 위한 10여건의 양해각서(MOU) 서명식 및 국빈만찬 일정도 함께 진행된다.

위 실장은 회담 의제와 관련해 “한반도 평화와 비핵화에 대한 논의가 있을 것”이라고 소개했다.

위 실장은 “민생과 평화는 분리될 수 없으며, 양국 모두 한반도와 동북아의 평화·안정이라는 공통의 목표를 갖고 있다”며 “한중 관계의 전면적 복원이 한반도 문제 해결의 돌파구 마련에 기여할 수 있도록, 한중 간 전략적 소통을 강화하고 이 문제에서 중국의 건설적 역할을 당부하겠다”고 설명했다.

이어 ‘한한령’ 완화 등 문화 관련 사안, 서해 구조물 문제 등에 대해서도 진전을 모색할 계획이라고 덧붙였다.

위 실장은 한한령과 관련해 “한한령 자체가 없다는 게 중국 측 공식 입장이지만, 우리가 볼 땐 상황이 좀 다르다”며 “문화교류 공감대를 늘려가며 문제 해결에 접근을 해보겠다”고 전했다.

서해 구조물 문제에 대해선 “지난해 11월 경주에서 열린 한중 정상회담 때에도 논의된 바 있고, 이후로도 실무협의가 진행된 바 있다”며 “협의 결과를 토대로 진전을 보기 위해 계속 노력해 보겠다”고 했다.

전날 이뤄진 한중 외교부 장관 통화에서 중국 측이 한국에 ‘하나의 중국’ 원칙 준수를 요구한 상황에서 이 문제에 대한 정상 간 논의 가능성에는 “한국 정부는 ‘하나의 중국’을 존중하는 입장이다. 이에 따라 대처해 가겠다”고 말했다.

이 대통령의 국빈 방중 기간에는 경제 일정도 이어진다.

이 대통령은 5일에는 한중 비즈니스 포럼에 참여해 중국 경제계 인사들과 교류하고 6일엔 중국의 ‘경제사령탑’ 리창 국무원 총리를 접견하고 오찬을 함께 한다.

같은 날 중국의 국회의장 격인 자오러지 전국인민대표대회 상무위원장과도 면담할 계획이다.

이와 함께 이 대통령은 7일엔 상하이에 위치한 대한민국 임시정부 청사를 찾는다.

위 실장은 “올해 백범 김구 선생 탄생 150주년, 상하이 임시정부 청사 100주년을 맞아 독립운동가의 희생정신을 기리고 과거 한중 양국이 국권 회복을 위해 함께했던 역사적 경험을 기념할 예정”이라고 설명했다.

서울=김준호 기자

