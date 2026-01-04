전북자치도, CES 2026 공동관·단독관 운영 본격 지원

도내 8개 기업 참가…전시, 기술교류 등 지원

전북특별자치도가 세계 최대 ICT 전시회인 ‘CES 2026’에서 전북 공동관과 단독관을 동시에 운영하며 도내 기업의 글로벌 시장 진출을 본격 지원한다.

전북자치도는 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에 도내 기업 8곳이 참가해 인공지능(AI), 핀테크, 로봇, 디지털 헬스 등 핵심 분야의 혁신 기술을 선보인다고 4일 밝혔다.

참가 기업들은 글로벌 바이어 상담과 투자사·유관기관 네트워킹, 기술 교류 프로그램 등을 통해 해외 판로 개척과 기술 수출 기회를 모색할 예정이다.

전북도는 2024년부터 3년 연속으로 CES 참가를 지원하며 도내 기업의 글로벌 진출 기반을 꾸준히 다져왔다. 그 성과로 블록체인 기반 4세대 하이브리드 신원인증 기술을 개발한 ㈜크로스허브가 CES 2026에서 ‘최고 혁신상’을 수상했다.

CES 최고 혁신상은 각 분야 혁신상 수상작 가운데 기술 혁신성, 완성도, 글로벌 확장성에서 가장 뛰어난 제품에만 수여되는 상으로, 글로벌 빅테크 기업들과 경쟁 속에서 전북 기업이 수상했다는 점에서 의미가 크다.

전북 공동관과 단독관 참가 기업에는 전시부스 임차와 디자인, 전시물품 운송, 항공·통역비, 홍보물 제작 등 전시 전반에 대한 맞춤형 지원이 제공된다.

특히 혁신상 수상을 목표로 영문 신청서 사전 멘토링과 1대1 컨설팅을 강화해 글로벌 심사 기준에 부합하는 기술 경쟁력 확보를 지원하고 있다.

도는 2024년부터 2026년까지 총 25개 기업의 CES 참가를 지원했으며, 이 가운데 5개 기업은 2년 이상 연속 참여하며 글로벌 시장 진출 경험과 기술 고도화를 이어가고 있다.

대표적인 사례로 ㈜모스터일렉은 반려동물 헬스케어 패드 제품으로 2024년 공동관 참가를 시작해 지난해와 올해 단독관에 연속 참가했다. 글로벌 바이어의 피드백을 제품 개선에 반영하며 ‘CES 참가–제품 고도화–재참가’로 이어지는 선순환 구조를 구축했다는 평가다.

도는 전시 종료 이후에도 성과 분석과 후속 관리를 통해 수출 연계와 글로벌 파트너십 체결 등 실질적인 사업 성과로 이어질 수 있도록 지원을 이어갈 방침이다.

양선화 도 미래첨단산업국장은 “CES 2026을 계기로 전북 기업들이 글로벌 시장에서 기술력을 인정받고 가시적인 성과를 낼 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “공동관과 단독관 운영을 통해 전북의 혁신 기술이 세계 무대에서 지속적으로 주목받도록 하겠다”고 말했다.

김영호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지