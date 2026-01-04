한병도 민주당 원내대표 출마 선언…“원내 공백 수습해 이재명 정부 성공 이끌 것”

“임기 초 1년은 골든타임…민생·개혁 입법 즉각 추진” 지방선거 승리·당정청 원팀·내란 청산 완수 강조

더불어민주당 한병도 의원이 4일 국회에서 원내대표 보궐선거 출마 기자회견을 하고 있다. /연합뉴스

자신과 가족을 둘러싼 각종 의혹으로 사퇴한 더불어민주당 김병기 원내대표 후임자를 뽑는 보궐선거에 한병도 의원(익산을)이 출사표를 던졌다.

한 의원의 출마로 민주당 원내대표 보궐선거는 한병도·진성준·박정·백혜련 의원의 4파전으로 치러지게 됐다.

한 의원은 4일 국회에서 기자회견을 열고 원내대표 보궐선거 출마를 공식 선언하며 “원내지도부 공백을 신속히 수습해 이재명 정부의 성공과 6월 지방선거 승리를 이끌겠다”고 밝혔다.

한 의원은 이날 회견에서 “대통령 임기 초 1년은 국정 성패를 가르는 골든타임”이라며 “민생 입법과 개혁 과제를 즉시 추진할 수 있는 준비된 원내대표가 필요하다”고 강조했다.

그는 민주당과 국회, 청와대에서 쌓은 경험을 강점으로 내세우며 “경제와 민생을 살리고 국정 동력을 뒷받침하겠다”고 말했다.

이어 핵심 과제로 △지방선거 승리 △당·정·청 원팀 협력 강화 △속도감 있는 입법 성과 △완전한 내란 청산을 제시했다.

특히 “전략기획위원장으로 총선 승리를 설계한 경험을 바탕으로 전국에서 민주당 승리를 이끌겠다”고 밝혔다.

또 “당·정·청 간 24시간 소통 핫라인을 구축하고, 상임위별 협의를 내실화하겠다”며 정책 실행력 강화를 약속했다.

야권과의 관계와 관련해서는 “무책임한 정쟁에는 단호히 대응하되, 민생 입법은 흔들림 없이 추진하겠다”고 강조했다.

한 의원은 2차 종합특검 추진과 내란 사범 사면 금지 입법도 공약하며 내란 청산 완수에 대한 의지도 내비쳤다. 이어 “말이 아닌 성과로 증명하는 원내대표가 되겠다”고 덧붙였다.

