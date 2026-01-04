전북 야생 설치류서 인수공통감염병 병원체 검출

감염병 조기경보 기초자료 마련…법정 감염병 아니지만 발열, 근육통시 의료기관 방문 필요

인수공통감염병(CG). /연합뉴스

전북특별자치도 보건환경연구원(원장 전경식)은 전북지역 야생 설치류에서 인수공통감염병 관련 병원체가 검출됐다고 4일 밝혔다.

연구원은 지난해 기후변화와 해외교역 증가로 매개체감염별 발생 위험이 커지는 상황속 신종감염병 대비 연구 사업의 일환으로 메타지노믹스 분석(미생물 배양 없이 직접 유전정보를 분석하는 방법)을 실시했다.

연구원이 2023년부터 지난해까지 전북 5개 시군에서 등줄쥐와 땃쥐 등 야생 설치류 128마리를 채집해 분석한 결과, 바토넬라(Bartonella), 에를리히아(Ehrlichia), 아나플라즈마(Anaplasma), 보렐리아(Borrelia) 등 인수공통감염병 관련 잠재적 병원체가 다수 발견됐다.

이들 병원체는 고양이할큄병, 에를리히증, 아나플라즈마증, 진드기매개재귀열 등을 일으킬 수 있다.

해당 질환들은 국내에서 법정감염병으로 지정되지 않았으나, 미국 등 일부 국가에서는 법정감염병으로 관리되고 있다는 것이 연구원측의 설명이다.

고양이할큄병은 바토넬라 헨셀라에(Bartonella henselae)에 감염된 고양이나 설치류와 접촉하거나 긁히면서 사람에게 전파된다. 피부 구진과 림프절 종창 등의 증상이 나타날 수 있다.

에를리히증과 아나플라즈마증은 각각 에를리히아 차펜시스(Ehrlichia chaffeensis)와 아나플라즈마 파고사이토필름(Anaplasma phagocytophilum)에 감염된 진드기에 물려 발생한다. 발열, 두통, 근육통 등 독감과 유사한 증상을 동반한다.

진드기매개재귀열은 보렐리아(Borrelia)균을 보유한 진드기를 통해 감염되며, 반복적인 고열을 보인다.

고양이할큄병과 아나플라즈마증은 국내에서 발생한 이력이 있다. 병원체를 보유한 진드기가 해외교역 등으로 유입될 경우 다른 감염병 발생 가능성도 있어 지속적인 관심과 주의가 요구된다.

연구원은 이번 결과를 토대로 농작업이나 산림·야외 활동 시 긴 소매와 긴 바지를 착용해 진드기 노출을 예방하고, 활동 후에는 진드기 부착 여부를 반드시 확인할 것을 당부했다.

또 야생 설치류와의 직접 접촉을 피하고, 야외 활동 후 발열이나 근육통 등 의심 증상이 나타나면 즉시 의료기관을 방문하도록 권고했다.

전경식 연구원장은 “확인된 병원체에 대한 지속적인 감시로 인수공통감염병에 선제 대응하겠다”며 “앞으로도 과학적 분석에 기반한 감염병 감시를 통해 도민 건강 보호에 핵심 역할을 수행하겠다”고 말했다.

백세종 기자

