[여론조사 분석] 전북 민심 지도…‘국정 호평’ 속 청년 거리감·통합 쏠림·새만금 딜레마

이재명 국정평가 88% 긍정…18~29세 부정 27%·전주권 13% ‘온도차’ 전북 최우선 과제 ‘피지컬AI·방산·반도체’ 24%…전주권 통합 32% 두드러져 새만금 대응 ‘지원 모색 51%’ ‘축소 저지 47%’…세대·이념 따라 갈려

전북 도민 여론은 국정 운영에는 힘을 실었지만, 지역의 우선 과제와 해법을 두고는 분명한 다른 결을 드러내고 있었다.

이재명 대통령 국정 운영에 대해서는 88%가 ‘잘하고 있다’고 평가했지만, 전북이 당면한 현안을 놓고는 성장동력 확보와 행정체제 개편, 새만금의 향방을 둘러싸고 시각이 엇갈렸기 때문이다.

전북일보와 JTV 전주방송 의뢰로 ㈜코리아리서치인터내셔널이 지난해 12월 27~29일 실시한 ‘제9회 지방선거 전북특별자치도 여론조사’에서 이재명 정부 국정 운영에 대한 긍정 평가는 40대(98%)와 50대(96%)에서 특히 높았고, 동부권에서도 93%가 ‘잘하고 있다’고 답했다.

반면 18~29세에서는 부정 평가가 27%로 상대적으로 높았고, 전주권 역시 부정 13%로 다른 권역보다 높게 나타났다. 전반적 호평 속에서도 세대와 생활권에 따라 국정운영에 대한 체감차이가 존재했다.

지역 현안의 우선순위에서는 ‘성장’ 요구가 가장 앞섰다.

‘피지컬AI·방위산업·반도체 등 첨단산업 육성’이 24%로 1순위를 차지했는데, 특히 18~29세에서는 35%가 이를 선택해 전체 평균을 크게 웃돌았다. 청년층을 중심으로 일자리와 직결되는 산업 기반 확충을 최우선 과제로 인식하고 있다는 해석이 나온다.

특히 완주-전주 통합은 전체 응답에선 17%로 두 번째였지만, 전주권에선 32%로 가장 높았다. 최근 대전·충남, 광주·전남 등 광역 통합 논의가 속도를 내는 상황에서, 전주권을 중심으로 전북의 성장 거점과 행정 규모를 키워야 한다는 인식이 통합 이슈로 집중된 것으로 풀이된다.

새만금 사업을 둘러싼 인식은 더욱 팽팽했다. 정부가 매립 계획의 현실성과 예산 효율성을 이유로 계획 수정 가능성을 언급한 가운데, 도지사 대응 방향에 대해 ‘축소되더라도 정부 지원을 모색해야 한다’는 응답이 51%, ‘축소되지 않도록 정부와 정치권을 설득해야 한다’는 응답이 47%로 맞섰다. 50대 이하에서는 전자가, 60대 이상에서는 후자가 과반을 차지해 세대별 인식 차이도 뚜렷했다.

여론조사를 놓고 볼때 새만금에 대한 성장 전략과 통합, 해법을 둘러싼 선택이 향후 지방선거 국면에서 주요 변수로 작용할 가능성이 커질 전망이다.

이와함께 새만금특별자치단체 추진과 새만금 신공항 건립, 공공기관 2차 이전 등이 오차범위내에서 전북의 가장 시급한 현안에 꼽힌 것도 주목할 만하다. 이 현안들 모두 현재 행정, 경제, 지역발전과 밀접한 것들이어서 도민들의 관심사안이 무엇인지 유추할 수 있었다.

한편 이번 여론조사는 전북일보와 JTV 전주방송 의뢰로 ㈜코리아리서치인터내셔널이 지난해 12월 27일부터 29일까지 사흘간 실시했다. SKT·KT·LGU+ 등 국내 3개 통신사가 제공한 휴대전화 가상(안심)번호를 이용해 면접원에 의한 전화면접조사로 진행했다. 표본크기는 전북 14개 시·군에 거주하는 만 18세 이상 남녀 6802명이다. 응답률은 전체 14.7%로 1001명이 완료했다. 표집오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 볼 수 있다.

이준서 기자

