강훈식 비서실장 “지방 주도 성장, 구호 아닌 ‘성과’로 증명해야”

강 실장, ‘대한민국 대전환’ 5대 목표…“성과 창출에 사활 걸어야” 내수 가격 역차별 해소... “해외 직구 내몰리는 구조 정상화”

강훈식 비서실장이 지난 7일 용산 대통령실에서 열린 이재명 대통령 정부 6개월 성과 간담회에서 발언하고 있다. /연합뉴스 제공

강훈식 대통령 비서실장은 5일 이재명 대통령이 신년사를 통해 밝힌 ‘2026년 대한민국 대전환’ 목표와 관련해 “이제는 구호가 아닌 구체적인 성과로 증명해야 할 시점”이라고 말했다.

강 실장은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 이같이 언급하면서 ‘2026년 대한민국 대전환’의 비전을 구체적인 성과로 연결하기 위한 전방위적인 실행력을 강조했다고 전은수 부대변인이 서면브리핑에서 전했다.

앞서 이 대통령이 신년사에서 언급한 대전환 5대 목표는 △수도권이 아닌 지방 주도 성장 △과실을 고루 나누는 모두의 성장 △안전이 지켜지는 지속가능한 성장 △문화가 이끄는 매력적인 성장 △평화가 뒷받침되는 안정적 성장이다.

강 실장은 이를 위해 “청와대와 전 부처, 유관 공공기관에 구체적인 추진계획 수립과 점검체계를 마련하고 성과 창출에 ‘사활’을 걸고 역량을 집중해 달라”고 당부했다.

이와 함께 우리 기업의 제품이 세계적인 경쟁력을 인정받고 있음에도 국내 소비자가 해외 직구보다 불리한 조건에서 제품을 구매해야 하는 문제점도 비판했다.

강 실장은 “동일한 제품을 저렴하게 사기 위해 해외 직구에 나설 수밖에 없는 구조는 결코 정상적이지 않다”고 지적했다.

그러면서 산업통상부와 공정거래위원회, 한국소비자원 등 관계 기관에 유통 구조와 시장 질서, 가격 정책 전반에 대해 긴급 점검할 것을 요청했다.

더불어 공정거래위원회에 청소년 생리용품 지원 사업과 관련해 여전히 존재하는 사각지대와 이용 불편 문제를 지적하며 시장 구조의 근본적인 개선 방안 검토를 당부했다.

