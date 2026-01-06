이원택 국회의원 “전북도정 근본철학 운영방식 내발적으로 전환”

이원택 의원이 6일 기자회견을 하고 있다. /연합뉴스

올해 전북특별자치도지사 선거에 출마하는 더불어민주당 이원택(군산·김제·부안을) 의원이 6일 “도정의 근본 철학과 운영 방식을 내발적 발전 전략으로 전면 전환하겠다”고 밝혔다.

이 의원은 이날 전북도의회에서 신년 기자회견을 열고 “1995년 지방자치가 시작된 이후 전북의 지방정부는 경제가 어렵다는 이유로 외부 기업 유치, 투자 유치를 이어가는 외발적 전략에 온 힘을 기울여 왔으나 그 결과는 인구 감소, 지역내총생산(GRDP) 후퇴였다”며 이같이 강조했다.

이 의원은 “도내 내부 경제 생태계를 돌보지 못한 결과 도민을 먹여 살릴 향토 기업, 혁신 기업, 농민, 자영업자, 소상공인 기반이 약화했다”고 짚었다.

김관영 도정을 향해서는 “새만금 잼버리 파행 이후 도는 세계한인비즈니스대회를 통해 수천만달러 규모의 수출 계약을 체결했다고 홍보했으나 1년이 지난 지금 실제 수출 실행률은 10%에도 미치지 못한다”고 비판했다.

그러면서 도정의 체질을 바꿀 내발적 발전 전략으로 △ 도내 대규모 개발사업에 지역 기업 40% 의무 참여 △ 피지컬 AI 등 첨단 산업을 전북 기업과 연결 △ 중소기업·자영업·농생명산업 등을 전북 경제 축으로 재정의 △ 전북 인재 적극 중용 등을 약속했다.

이 의원은 “전북의 모든 정책과 투자는 낡은 방식에서 벗어나 내발적 발전이라는 기준 아래 재설계할 것”이라며 “이재명 정부가 천명한 지역 주도형 성장의 발전 모델을 설계하고 성과를 증명하겠다”고 말했다.

