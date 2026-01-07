김인천 제27대 서부지방산림청장 취임

Trend news
산림청 주요 보직 거쳐 정책·현장 업무 정통 “국민 생명·재산 지키고 화합하는 조직문화 확산”
김인천(56) 제27대 서부지방산림청장이 지난 6일자로 취임했다.
신임 김인천 청장은 동국대 산림자원학과를 졸업했다. 김 청장은 산림청 산림복지교육과장, 산림병해충방제과장, 평창국유림관리소장 등을 역임하며 산림정책부터 현장 업무까지 두루 정통한 것으로 평가받고 있다.
김 청장은 “산불, 산사태, 병해충 등 산림재난으로부터 국민의 생명과 재산을 지키고 건강한 숲을 만드는 데 노력하겠다”며 “서로 배려하고 존중해 화합하는 조직문화가 확산되도록 앞장서겠다”고 밝혔다.
남원=신기철 기자
