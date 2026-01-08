고창 ‘이름 없는 천사’, 올해도 어김없이 따뜻한 손편지

고창 흥덕면 우체통에 올해도 271만원 기부…2020년부터 6년째 이웃사랑

고창 흥덕면 우체통 천사의 손편지와 돈다발. 사진제공=고창군

고창군 흥덕면(면장 류정선)은 우체국 우체통을 통해 익명의 기부자가 전달한 성금 271만원이 접수됐다고 8일 밝혔다. 이름을 밝히지 않은 기부자는 손편지와 함께 성금 봉투를 우체통에 넣는 방식으로 올해도 변함없는 이웃사랑을 실천했다.

이번 기부는 단발성 이벤트가 아닌, 2020년부터 해마다 이어지고 있는 6년째 지속 기부라는 점에서 지역사회에 더욱 큰 울림을 주고 있다. 매년 같은 방식으로 전달되는 성금과 손편지는 ‘보이지 않는 나눔’의 가치를 일깨우며 잔잔한 감동을 전하고 있다.

류정선 흥덕면장은 “2020년부터 변함없이 이어진 익명의 기부는 우리 사회에 큰 귀감이 되고 있다”며 “전해진 성금은 관내 저소득층과 복지 사각지대에 놓인 이웃들을 위해 소중하게 사용하겠다”고 밝혔다.

흥덕면은 앞으로도 우체국 우체통 등을 통한 자발적이고 자연스러운 나눔 참여가 지역 전반으로 확산될 수 있도록 기부 문화 조성과 홍보에 힘쓸 계획이다.

한편 익명의 기부자는 이름 대신 ‘이웃을 위한 작은 마음’이라는 메시지를 손편지에 남긴 것으로 알려져, 물질을 넘어 마음을 전하는 나눔의 의미를 더하고 있다.

고창=박현표 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지