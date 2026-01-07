'2025 임실 방문의 해’ 918만명 찾았다…임실군 관광 역사 새 지평

지난해 동부권 5개 시군 중 1위, 집계 이래 7년간 도내 방문객 증가율 1위 심 민 군수, 지난 12년간 일관·뚝심 있게 추진한 섬진강 르네상스 군정 정책 성과

임실군 산타축제. /사진=임실군 제공

임실군이 민선 6기부터 8기까지 지난 12년간 추진해 온‘천만관광 임실시대’가 지난해‘2025 임실 방문의 해’성과를 계기로 사실상 가시권에 들어왔다.

7일 한국관광공사 데이터랩에 따르면 지난해 12월 말까지 임실군을 찾은 방문객 수는 918만 3132명으로 최종 집계됐다.

이는 한국관광공사 데이터랩이 집계를 시작한 지난 2018년 498만명에서 무려 84.2% 증가한 수치이자, 지난 7년간 전북특별자치도 14개 시군 중 가장 높은 증가 폭이며, 도내 평균을 크게 상회 하는 수치로 전북특별자치도 관광 지형의 새로운 변화를 이끌었다.

임실군 방문객 수는 지난 2022년 809만명으로 첫 8백만명을 돌파한 이후, 지난 2024년 888만명을 거쳐 지난해 임실 방문의 해 추진과 함께 900만명을 넘어서는 기염을 토했다.

이 같은 연간 방문객 수는 인구 수가 비슷한 인근 동부권 5개 지자체 중에서도 가장 높은 수치로 기록됐다.

특히 임실군 자체 통계로도 최근 7년 가운데 가장 높은 수치를 기록한 가운데 △방문객 수 역대 최고 기록 △도내 증가율 1위 △동부권 유일 900만명 돌파라는 세 가지 의미 있는 성과를 동시에 달성, 임실군 관광 역사에 새 지평을 열었다는데 남다른 의미가 크다.

군은 또 이러한 성과에 안주하지 않고 2026년 5월, 군 최초로 개최하는‘장미꽃과 함께하는 임실N치즈축제’를 비롯해 사계절 축제를 더욱 체계적으로 준비해 연간 방문객 천만명을 넘어 매년 천만 관광객이 찾는 지속 가능한 관광도시로 도약한다는 계획이다.

이에대해 심 민 군수는“2025년은 군민 모두가 하나되어, 천만관광 임실시대를 향해 함께 나아간 의미 있는 한 해였다”며“올해 5월, 유럽형 장미원을 무대로 펼쳐지는 임실 장미축제를 성공적으로 개최해 임실군이 사계절 내내 사랑받는 명품 관광도시로 자리매김하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

임실=임남근 기자

