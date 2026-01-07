천연기념물 독수리 100여마리, 남원 보절면서 2년 연속 월동

신파제 저수지·미꾸리양식장 주변서 대규모 무리 목격 몽골서 11월 찾아와 3~4월 귀환… 남원 새 월동지로 부상

남원시 보절면에서 목격된 독수리떼/사진=남원시

천연기념물인 독수리 100여마리가 남원시 보절면에서 2년 연속 겨울을 나고 있다.

7일 남원시에 따르면, 지난 2024년 12월부터 올해 1월 사이 보절면 신파리 신파제 저수지 주변과 덕과면 신양리 미꾸리양식장 주변 농경지에서 독수리 떼가 목격되고 있다.

몽골에서 서식하는 이 독수리들은 매년 11월경 월동을 위해 중국을 거쳐 우리나라를 찾았다가, 3~4월 중 다시 몽골로 돌아간다.

남원 보절면에 100여마리의 대규모 독수리 무리가 연이어 목격되면서, 남원이 새로운 월동지로 자리잡고 있다.

보절면 신파제 저수지는 탁 트인 시야를 확보할 수 있어 독수리들이 천적을 감시하며 휴식하기에 최적의 장소다.

남원시 보절면에서 목격된 독수리/사진=남원시

독수리는 예로부터 북방문화권에서 ‘번영’과 ‘부상’, ‘강인한 기운’을 상징하는 영물로 여겨져 왔다. 특히 꿈에 나타나면 명예와 성공을 가져다준다는 속설이 있을 만큼 길조의 대명사로 통한다.

보절면 주민들 사이에서는 이전에 보기 드물었던 독수리 떼 출현을 두고 남원의 도약과 번영을 알리는 ‘길조’라며 환영하고 있다.

김대기 보절면장은 “만 리 길을 마다않고 남원을 찾은 독수리 떼는 우리 시에 찾아온 큰 복이자 희망의 상징”이라며 “독수리의 강인한 기상처럼 올 한 해 남원시정이 힘차게 도약하길 바라고, 남원시가 역점적으로 추진하고 있는 사업들이 성공적으로 결실을 맺길 기원한다”고 밝혔다.

시는 ‘보절면 독수리떼 출현’을 계기로 청정 생태환경을 입증한 보절면 일대의 환경 보존은 물론, 이를 매개로 자연과 공존하는 지속 가능한 발전 정책을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

또 독수리 보호를 위해 무분별한 접근을 자제해 줄 것을 당부하는 한편, 독수리 월동지 주변 환경 정비와 모니터링을 지속적으로 실시할 예정이다.

남원=최동재 기자

