이전기사
전북일보로고

전북 평준화지역 일반고 불합격자 111명…군산은 또 정원 미달
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2026-01-09 14:33 (Fri)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 정치 chevron_right 정치일반

전북 평준화지역 일반고 불합격자 111명…군산은 또 정원 미달

연합 웹승인 2026-01-09 12:44 수정 2026-01-09 12:44

Second alt text
[전북특별자치도교육청 제공]

전북도교육청은 9일 2026학년도 도내 평준화지역(전주·익산·군산) 39개 일반고등학교와 자율형 공립고등학교의 합격자를 발표했다.

이에 따르면 올해 평준화지역 일반고 신입생 모집 정원은 총 9천368명, 지원자는 9천665명이었다.

이 가운데 전주 5천798명, 군산 1천850명, 익산 1천680명이 합격했다. 

불합격자는 전주 98명, 익산 13명 등 총 111명이다.

군산은 31명이 미달하며 전원 합격했다.

전주는 2025학년도에, 군산은 2024학년도에 각각 정원 미달사태를 빚은 바 있다.

전북교육청은 오는 12일 공개 추첨을 통해 이들 합격자의 학교를 배정한다.

배정 결과는 16일 발표한다.

한편 이들 평준화지역 고교를 제외한 도내 93개 학교 중 모집정원을 채우지 못한 학교들은 다음 달 2∼3일에 추가모집을 한다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

연합 yonhap@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 정치뉴스
정치섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr