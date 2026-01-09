전북 평준화지역 일반고 불합격자 111명…군산은 또 정원 미달

[전북특별자치도교육청 제공]

전북도교육청은 9일 2026학년도 도내 평준화지역(전주·익산·군산) 39개 일반고등학교와 자율형 공립고등학교의 합격자를 발표했다.

이에 따르면 올해 평준화지역 일반고 신입생 모집 정원은 총 9천368명, 지원자는 9천665명이었다.

이 가운데 전주 5천798명, 군산 1천850명, 익산 1천680명이 합격했다.

불합격자는 전주 98명, 익산 13명 등 총 111명이다.

군산은 31명이 미달하며 전원 합격했다.

전주는 2025학년도에, 군산은 2024학년도에 각각 정원 미달사태를 빚은 바 있다.

전북교육청은 오는 12일 공개 추첨을 통해 이들 합격자의 학교를 배정한다.

배정 결과는 16일 발표한다.

한편 이들 평준화지역 고교를 제외한 도내 93개 학교 중 모집정원을 채우지 못한 학교들은 다음 달 2∼3일에 추가모집을 한다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지