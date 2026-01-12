화목 난방기기 관련 화재 잇따라

Trend news
부안 단독주택·무주 화목보일러실에서 불
전북에서 화목 난방기기 사용 관련 화재가 잇따라 발생했다.
12일 오전 8시 15분께 부안군 상서면의 한 단독주택에서 불이 나 건물이 전소되고 가재도구 등이 소실되는 등 소방서 추산 2900만 원 상당의 재산 피해가 발생했다.
불은 소방당국에 의해 40여분 만에 진화됐다. 인명 피해는 없었다.
경찰과 소방당국은 “화목난로 연통 상단부가 붉게 달아오르고 있었다”는 신고 내용을 토대로 정확한 화재 원인을 조사 중이다.
같은 날 오전 8시 15분께 무주군 설천면의 단독주택 화목보일러실에서도 화재가 발생, 소방당국에 의해 30여분 만에 진화됐다.
이날 불로 보일러실 벽면과 천장 4㎡가 소실돼 소방서 추산 56만 원 상당의 재산 피해가 발생했다. 인명피해는 없었다.
경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.
전북소방본부 관계자는 "화목 난방기기 화재는 사용 환경·관리 상태에 따라 언제든 발생할 수 있는 생활 밀착형 화재”라며, “최근 발생 사례를 보면 대부분 작은 부주의가 반복되며 사고로 이어지고 있어 각별한 주의가 필요하다”고 말했다.
김문경 기자
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글