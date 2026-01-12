전북 정치권 위상 강화…도정 현안 ‘속도전’ 시험대

도내 지역구 의원들 여당 최고의사결정기구 입성 전북 정치권 위상 높아진 만큼 도정 현안 속도 필요 도, 정치권과 한 팀돼 속도감 있는 추진 체계 만들 것

11일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 더불어민주당 최고위원 보궐선거 후보자 합동연설회에서 최고위원에 당선된 후보들이 기념 촬영하고 있다./연합뉴스

이재명 정부 집권여당 지도부에 전북지역 국회의원들이 잇따라 포진하면서 전북 정치권의 위상이 한층 높아졌다는 평가가 나온다.

이에 도내 안팎에서는 중앙 정치 무대에서의 전북 영향력 확대가 정치권에서의 지역 현안 해결을 위한 실질적인 동력으로 작용해야 한다는 기대와 목소리가 커지고 있다.

12일 전북특별자치도와 지역정가에 따르면, 한병도 의원(익산을)이 원내대표에 선출된 데 이어 이성윤 의원(전주을)이 당 최고위원으로 당선되면서 도내에 지역구 의원들이 여당의 원내사령탑과 최고 의사결정기구에 동시에 이름을 올리게 됐다.

여기에 지난해 사상 첫 평당원 최고위원으로 선출된 박지원 의원까지 포함하면, 9명의 당 최고위원 중 전북출신은 3명이 됐다.

특히 국정 운영과 입법 과정에서 여당 지도부의 역할이 막중한 만큼 전북이 오랜 기간 풀지 못했던 굵직한 과제들을 본격적으로 진전시킬 수 있는 시험대에 올랐다는 분석이다.

전북에는 당장 해결해야 할 현안들이 산적해 있다.

완주·전주 통합 문제는 지역 내 찬반 갈등을 넘어 정부 차원의 명확한 방향 설정과 제도적 지원이 필요한 사안으로 꼽힌다.

새만금국제공항 건설사업의 정상화와 새만금신항만 배후부지 조성 역시 국가 SOC 정책과 직결된 사업으로 여당 지도부의 조정 능력과 예산 확보 역량 확보가 관건이다.

제2중앙경찰학교의 남원 유치뿐 아니라 남원 공공의대 설립, 군산~목포 서해안철도 국가계획 반영 등 집권여당인 민주당의 전폭적인 관심과 지원이 필요한 현안들도 상당하다.

용인 반도체 클러스터 논쟁으로 촉발된 지역 신산업 거점 마련도 전북의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 과제로 꼽힌다.

수도권과 충청권에 집중된 반도체 생태계 속에서 전북이 실질적인 역할을 확보하기 위해서는 정부 차원의 전략적인 배치와 규제·인프라 지원이 필수적이라는 지적도 나온다.

여기에 전북특별법 2차 개정을 통한 제도 안착과 전주 하계올림픽 유치 준비 역시 정치적 뒷받침 없이는 추진 동력을 유지하기가 어려운 상황이다.

하계올림픽 유치 준비의 경우 범정부 협력 체계 구축과 대외적인 설득 과정에서 여당 지도부에 진출한 전북 의원들의 역할이 주목받고 있다.

지역 정치권 관계자는 “전북 정치의 위상이 높아진 것은 분명한 기회”라며 “이제는 성과로 증명해야 할 시간으로 도정 현안을 얼마나 속도감 있게 풀어내느냐가 향후 선거에서 표심의 향방을 좌우할 것”이라고 말했다.

도 관계자는 “여당 지도부에 전북 출신 의원들이 포진한 만큼 그동안 국정과제와 예산 논의 과정에서 상대적으로 속도를 내지 못했던 현안들을 집중적으로 건의하고 있다”며 “완주·전주 통합을 비롯해 새만금 SOC, 신산업 거점 조성, 올림픽 유치 준비까지 국가 차원의 결단이 필요한 사안들을 하나씩 풀어가겠다”고 밝혔다.

이어 “이제는 정치적 위상을 넘어 전북을 위한 실질적인 성과로 이어져야 할 시점”이라며 “정치권과 한 팀으로 속도감 있는 추진 체계를 만들어 나갈 수 있도록 하겠다”고 강조했다.

김영호 기자

