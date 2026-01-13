안호영 의원 “남부권 반도체 벨트에 전주 포함해야”

기자회견 갖고 “실질적 균형발전 위해선 전주-광주-부산-구미 ‘4극체제’ 확대돼야” 주장

안호영 국회의원이 13일 전북도의회 브리핑룸에서 반도체 산단관련 기자회견을 열고 있다./백세종 기자

올해 전국동시지방선거에서 전북특별자치도지사 선거에 출마하는 더불어민주당 안호영 국회의원(완주·진안·무주) 은 13일 “지난해 12월 정부가 제시한 남부권 반도체 벨트 구축 구상에 전주를 포함해야 한다”고 주장했다.

안 의원은 이날 전북특별자치도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “전북의 반도체 등 첨단산업 유치 전략을 논의하기 전에 반드시 짚고 넘어가야 할 문제가 있다”며 이같이 강조했다.

정부는 광주(첨단패키징), 부산(전력반도체), 구미(소재·부품)를 잇는 남부권 반도체 혁신벨트를 통해 새로운 반도체 생산거점의 기반을 닦는다는 계획을 발표한 바 있다.

안 의원은 “남부권 반도체 벨트가 실질적인 지역 균형발전의 전략이 되려면 전주-광주-부산-구미 ‘4극 체제’로 확대돼야 한다”며 “전주는 이미 탄소산업이 집적한 도시고, 전북은 상용차·농기계·배터리·피지컬AI 등 전력반도체의 주요 수요처가 집중된 지역”이라고 피력했다.

전주의 역할에 대해서는 “전력반도체 거점으로 지정된 부산의 기능을 나누면 된다”며 “전주는 전력반도체 후공정과 양산체제 구축을 담당하고 이를 피지컬AI 실증단지와 통합하면 시너지는 극대화할 것”이라고 설명했다.

용인 반도체 클러스터의 삼성전자 전북 이전과 관련해서는 “용인의 전력·용수 리스크는 국회입법조사처를 비롯한 수많은 전문가가 일찍이 지적했던 문제”라며 “지방으로의 분산 배치 외에는 근본적인 해결책이 나오기 힘든 상황”이라고 강조했다.

이어 “어디로, 어떻게 분산 배치할 것인가가 쟁점”이라며 “SK하이닉스의 팹 1기를 제외하면 90% 이상이 아직 계획 단계다. 입지 변경은 충분히 가능하다”고 말했다.

