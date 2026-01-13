국민연금, 전주 사무소 설치 자산운용사에 "더 큰 기회 가질 것"

[국민연금공단 제공]

김성주 국민연금공단 이사장은 13일 "국민연금과 함께하면 더 큰 기회를 가질 수 있다는 것을 국내외 자산운용사들에 분명하게 보여주겠다"고 말했다.

공단에 따르면 김 이사장은 이날 전북 혁신도시 공단 본부에서 전주에 사무소를 설치한 자산운용사와 첫 간담회를 열었다.

러셀 인베스트먼트, 비엔와이멜론, 블랙스톤, 이지스, 코람코, 티시먼스파이어, 핌코, 프랭클린템플턴, 하인즈 등 운용사 대표들은 전주 사무소를 운영하며 느낀 애로를 공유하고, 지역 안착을 위한 지원 방안 등을 주제로 의견을 나눴다.

간담회 참석자들은 전주 사무소 개소 후 국민연금과의 소통이 원활해졌다고 평가하는 한편 "더 많은 운용사가 지역에서 활동하려면 교통·생활 여건이 개선되고, 위탁운용사 선정에서 지역 가점을 강화하는 등 지방자치단체와 공단의 관심, 지원이 필요하다"고 의견을 냈다.

김 이사장은 "국민연금이 지역에 뿌리내리려면 금융 생태계 조성이 필수적으로, 국민연금과 함께하면 더 큰 기회를 갖게 된다는 것을 국내외 운용사들에 분명하게 보여주겠다"며 "전주가 자산운용 중심 금융 도시로 반드시 자리 잡을 수 있게 하겠다"고 강조했다.

앞서 이재명 대통령은 지난해 말 국무회의에서 전주로 이전한 국민연금공단을 예로 들어 "주말이면 (직원들이) 다 서울로 가버리고 (지역에) 이전한 기업도 별로 없는 것 같다"고 지적했고, 김용범 정책실장은 운용 자산 배분 시 해당 지역 내 운용회사에 우선권 등 혜택을 주는 보완책을 제시한 바 있다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지