정헌율 익산시장 “마을자치연금 전북전역으로 확산시킬것”

전북특별자치도지사 선거에 출마하는 정헌율 익산시장은 13일 “정부가 햇빛소득을 국가 정책으로 본격화하는 지금이야말로, 전북이 농촌형 기본소득 모델을 가장 먼저 완성할 수 있는 시점”이라며 “익산에서 이미 검증된 마을자치연금을 1단계 100개 마을을 시작으로 전북 전역에 확산시키겠다”고 밝혔다.

‘익산형 마을자치연금’은 전국 최초로 국민연금공단과 함께 도입한 공동체 기반 연금 모델이다. 태양광 발전 등 수익 발생 설비, 마을 공동사업 수익을 기금으로 조성해 마을 주민에게 매달 일정액을 분배하는 구조다. 특히 현대사회에서 무너진 마을 공동체를 복원한다는 점에서 의미가 있다는 것이 정 시장측의 설명이다.

정 시장은 “이번 공약은 이재명 정부가 추진 중인 ‘햇빛소득마을’과 주민참여형 재생에너지 정책과 궤를 같이하는 지역 실행 전략으로, 중앙정부 정책을 가장 먼저, 가장 현실적으로 구현하는 전북형 모델이라는 점에서 주목된다”고 설명했다.

그는 “정부가 제도와 인프라를 준비하고 있다면, 익산은 이미 현장에서 작동하는 모델을 만들어왔다”며 “이제 전북이 국가 정책을 현장에서 완성하는 주체가 될 차례”라고 강조했다.

현재 이 모델은 △익산 5개 마을을 비롯해 △완주 △고창 △서산 등 총 8곳에서 실제 운영 중으로 정 시장은 도지사로 취임한다면 전북 14개 시군과 협력해 마을 특성에 맞는 수익모델을 설계하고 1단계 100개 마을 마을자치연금 도입을 목표로 전북 전역으로 확산한다는 계획이다.

정 시장은 “마을자치연금은 퍼주는 복지가 아니라, 마을이 직접 만들어내는 새로운 형태의 기본소득”이라며 “햇빛과 농업, 공동체를 연결해 전북 농촌의 미래를 가장 먼저 안정시키겠다”고 밝혔다.

