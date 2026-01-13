이성윤 의원 “전북도민 목소리 중앙에 낼 것”

최고위원 당선 인사 기자간담회…“새만금과 완주·전주 행정통합이 전북현안”

이성윤 더불어민주당 최고위원이 12일 전북도의회 기자실에서 기자간담회를 갖고 있다.

더불어민주당 최고위원에 당선된 이성윤 국회의원(전주을)이 13일 “전북의 (위상)회복이 대만민국의 회복이라는 마음으로, 170만 전북 도민의 목소리를 중앙에서 결연하게 내겠다”고 밝혔다.

이 최고위원은 이날 전북특별자치도의회에서 가진 기자간담회에서 “전국 어디를 다녀 봐도 전북처럼 아픈 곳이 없고, 대한민국의 아픈 손가락이라고 생각한다”며 이같이 강조했다.

그는 “도민과 당원, 언론인들이 전폭적으로 지원해준 덕에 최고위원으로 선출됐다. 진심으로 감사드린다”며 “우리 도민의 생각과 바람을 (중앙에) 대신 전하는 역할을 하겠다”고 했다.

지역 현안으로는 새만금과 완주·전주행정통합을 꼽고 “한병도 당 원내대표, 정부와 소통이 잘 되고 있다. 현안들에 대한 거대한 물결이 밀려오고 있는 만큼 관심을 갖고 끝까지 해결해 보겠다”고 말했다.

친청(친 정청래)계 인사가 아니냐는 질문에 대해서는 “(저는) 친 청와대로 소통이 잘되고 있고 뭔가 이뤄낼 수 있는 기회가 왔다”며 “정치를 하나님의 소명으로 알고 뛸 것”다짐했다.

백세종 기자

