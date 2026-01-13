포켓볼 ‘신동’ 김민준, U19 국가대표 발탁

초등 5학년때 당구 입문…세계선수권 등 국제대회 선발

당구 신동 김민준이 U19 국가대표로 선발돼 기념촬영을 하고 있다. 선수 제공

당구 포켓볼 신동 김민준(익산 부송중3)이 U19 남자 국가대표에 선발됐다.

김민준은 지난 8일 경기 성남에서 열린 대한당구연맹 대표선수 선발전에 출전해 단 1명을 선발하는 U19 남자 국가대표에 이름을 올렸다.

이번 선발로 오는 27일 인도네시아 자카르타에서 열리는 ‘2025 아시아포켓볼선수권대회’에 성인부 6명과 함께 대한민국 대표로 출전하게 됐다.

초등학교 5학년(12세) 때 당구에 입문해 지난 2022년 세계주니어선수권 17세 이하 대표로 발탁돼 최연소 국가대표 기록(종전 14세)을 새로 써 화제가 된 바 있다.

김민준은 이번 선발로 세계선수권 대표는 네 번째와 아시아선수권 대표 두 번째 선발 선발되는 기염을 토했다.

지난해 아시아 남자9볼 선수권대회 주니어 국가대표 출전과 국토정중앙배 전국당구대회 성인부 포켓볼 3위 입상 등 국제·국내대회에서 상위권 성적을 유지하고 있다.

김민준은 “대한민국을 대표하는 태극마크를 달고 대회에 출전할 수 있어 영광”이라며 “전북과 대한민국의 명예를 걸고 최선을 다해 좋은 성적을 내겠다”고 포부를 밝혔다.

오세림 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지