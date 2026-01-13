李대통령-다카이치 총리 “새로운 60년, 손 맞잡고 미래로”

일본서 정상회담…李 “아픈 과거 넘어서는 ‘더 나은 협력'" 다카이치 “올 셔틀외교 첫 기회…일한관계 한층 높은 단계로”

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현 정상회담장에서 확대 회담에 앞서 악수하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현에서 정상회담을 갖고 국교 정상화 60주년 이후 새로운 60년을 향한 협력 의지를 다졌다.

이번 회담은 이 대통령 취임 후 다섯 번째이자, 이시바 시게루 전 총리가 사퇴하고 다카이치 총리가 취임한 이후로는 두 번째로 갖는 한일 정상회담이다.

이 대통령은 이날 모두발언에서 “우리가 한때 아픈 과거의 경험을 갖고 있긴 하지만 한일 국교 정상화가 된 지도 이제 환갑, 60이 지났고 다시 또 새로운 60년을 시작하게 됐다는 점에서 오늘의 회담은 각별한 의미가 있다”고 말했다.

이어 “복잡하고 어지러운 국제질서 속에서 한일 간 협력관계가 그 어느 때보다 중요하다”며 “일본 국민과 한국 국민이 힘을 합쳐 대한민국과 일본의 새로운 미래를 향해 함께 잘 걸어가면 좋겠다”고 말했다.

이 대통령은 관계 개선의 방법론에 대해 "어렵고 불편한 부분도 있지만, 편하고 좋은 측면도 혼재하기 마련“이라며 “그런 상황에서는 좋은 점들을 더 발굴해서 키우고, 불편하거나 나쁜 점은 잘 관리해 최소화하며 더 나은 미래를 향해 함께 걸어가자”고 제안했다.

다카이치 총리는 “양측이 국교 정상화 60주년이었던 지난해에 일한관계의 강인함을 보여준 것을 기쁘게 생각한다”며 “올해도 이 대통령의 방문을 계기로 일한관계를 더욱 높은 단계로 발전시키기를 바란다”고 말했다.

이번 회담은 다카이치 총리의 고향이자 한반도와 일본의 고대 교류 흔적이 깊게 배어 있는 ‘나라(奈良)’에서 개최되어 양국 관계의 역사적 연속성과 미래지향적 파트너십을 동시에 강조했다는 평가를 받는다.

이 대통령은 “존경하는 다카이치 총리님의 고향에서 뵙게 돼 정말 특별하다”며 “이 지역이 고대 한반도와 일본의 문화 교류 중심이었던 것 같다. 한일 교류와 협력이 중요한 이 시기에 (이곳에서) 회담을 갖는 것은 각별한 의미”라고 말했다.

다카이치 총리도 “올해 셔틀외교의 첫 기회에 이 대통령과 한국 대표단을 제 고향인 나라에서 맞이할 수 있게 되어 기쁘다”며 환영의 뜻을 표했다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현 정상회담장에서 확대 회담을 하고 있다. /연합뉴스 제공

한편, 이 대통령은 13일 오전 서울공항을 출발, 일본 간사이 국제공항에 도착한 후 나라현으로 이동해 다카이치 총리와의 단독회담을 시작으로 확대회담, 공동언론발표를 차례로 소화했다.

이어 14일 다카이치 총리와 문화 유적지인 호류지(법륭사)를 방문하는 등 친교 행사를 가질 예정이며, 동포 간담회 등을 소화한 뒤 귀국한다.

서울=김준호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지