[피지컬AI 골든타임](상)국가전략 피지컬 AI, 전북 살릴 역사적 기회

정부가 찍은 피지컬 AI 실증 거점 전주…국가 전략의 출발선 통합 갈등·부지 난항 속 산업화 지연 우려, 골든타임 압박 커져

2026 CES에서 공개된 현대차 아틀라스 로봇 모습./사진=현대차 유튜브 갈무리

피지컬 AI는 정부가 차세대 국가 전략 산업으로 선택한 분야다.

전북은 그 실증 거점으로 낙점됐지만, 실증 이후 산업화로 이어질지 여부는 불투명하다.

전주 내 가용 부지는 이미 한계에 이르렀고, 대규모 생산과 데이터 축적을 전제로 한 확장은 전주와 완주의 연계 없이는 구조적으로 어렵기 때문이다.

실증 센터 착공 시한과 부지 확보, 지방비 부담 등이 동시에 맞물린 상황에서 행정 통합을 통한 지역 역량의 총결집 여부가 이 사업의 성패를 가를 핵심 변수로 거론된다.

근대화 이전 쌀을 주산업으로 국가 산업을 뒷받침했던 전북이, 피지컬 AI를 통해 다시 한 번 대한민국 산업 지형의 핵심 축으로 도약할 수 있을지 중대한 갈림길에 서있는 것이다.

이에 피지컬 AI 국가 프로젝트가 전북의 도약으로 이어지기 위해 필요한 조건과, 이를 가로막고 있는 행정·정치적 쟁점을 2차례에 걸쳐 보도한다.

피지컬 AI라는 차세대 국가 전략의 실증 거점으로 전주가 낙점됐지만, 사업확장 추진에 경고등이 켜졌다.

전 세계가 인공지능 산업 육성에 사활을 거는 가운데, 제조업 기반이 강한 한국은 산업 현장에서 작동하는 피지컬 AI를 선택했고 정부는 전주를 그 출발점으로 삼았다.

그러나 올해 실증센터 착공이 핵심 과제로 떠오른 상황에서도 최종 부지 선정도 이뤄지지 않으면서 국가 프로젝트가 출발선에서 속도를 내지 못하고 있다는 우려가 나온다.

13일 전북일보 취재를 종합하면, 피지컬 AI는 인공지능이 로봇과 결합해 산업 현장에서 직접 움직이며 작업을 수행하는 기술이다. 제조·물류·건설·농생명 등 실물 산업과의 결합도가 높아 제조업 비중이 큰 한국 산업 구조에 가장 적합한 차세대 AI 모델로 평가된다.

이 같은 흐름은 지난 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’에서도 확인됐다.

글로벌 기업들은 생성형 AI 경쟁을 넘어 로봇과 결합한 피지컬 AI를 핵심 성장 분야로 제시하며, AI 경쟁의 무게중심이 ‘말하는 기술’에서 ‘일하는 기술’로 이동하고 있음을 분명히 했다.

정부가 피지컬 AI를 국가 전략 산업으로 규정한 것도 이 때문이다. 이재명 정부와 국회는 연구개발에 그치지 않고 실증과 산업화를 동시에 추진하는 프로젝트로 피지컬 AI를 설계했고 그 실증 거점으로 전주를 선택했다.

정치권과 산업계에서는 이 사업을 산업화 시대 포항제철에 빗댄다. 국가 전략 선택과 거점 육성이 맞물릴 경우, 전북의 산업 지형을 바꿀 수 있는 기회라는 평가다.

정치권에 따르면, 현대자동차그룹은 피지컬 AI를 탑재한 로봇을 공개한 이후 해당 로봇을 대량 생산할 공장을 전주에 구축하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.

완주 현대차 공장에 조성 중인 모빌리티 실증 인프라 역시 피지컬 AI 기반 기술 적용을 염두에 둔 시설로 전주 실증 거점과 연계될 경우 산업 집적 효과가 기대된다.

다만 전주시 내부 가용 부지는 실증센터 조성까지가 한계로, 기업 입주와 생산시설을 전제로 한 확장 단계에서는 전주를 둘러싼 완주군과의 연계가 불가피한 실정이다.

이에 완주·전주 행정 통합 갈등으로 부지 확보 논의가 차질을 빚을 수 있다는 우려와 함께 국비와 민자를 제외한 지방비(도와 시)부담도 1500억 원 안팎인 것으로 전북특별자치도와 전주시는 추산하고 있다.

재정 분담과 행정 협력이 뒷받침되지 않을 경우 실증 이후 산업화 단계로 나아가지 못한 채, 제조 기반을 갖춘 다른 지역에 주도권을 내줄 수 있다는 우려가 나오는 이유다.

서울=이준서 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지