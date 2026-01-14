전북선관위, 20일 도지사·교육감 선거 예비후보 등록 설명회

등록 절차부터 선거운동, 정치자금까지 실무중심 안내 예정

전북특별자치도선거관리위원회 오는 6월 3일 실시하는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고, 도지사·교육감선거 예비후보자등록 설명회를 개최한다고 14일 밝혔다.

설명회는 오는 20일 오후 2시부터 전북특별자치도선거관리위원회 회의실 4층에서 열리며, 도지사·교육감선거 입후보예정자와 정당 관계자, 선거사무관계자 등이 참석할 예정이다.

이번 설명회에서는 △예비후보자 등록신청 및 제출서류 작성 방법 △선거운동 방법과 각종 신고·신청 절차 △선거법 제한·금지사항 △정치자금의 수입·지출 및 회계보고 △후원회 등록 및 후원금 모금 관련 사항 등 예비후보자가 반드시 알아야 할 주요 선거 절차와 유의사항을 중심으로 안내된다.

전북자치도 선관위 관계자는 “설명회에서는 선거 초기 단계에서 발생할 수 있는 위법 행위를 사전에 예방하고 예비후보자와 선거사무 관계자들이 선거법을 정확히 이해할 수 있도록 실무 중심의 설명이 이뤄질 예정”이라고 말했다.

설명회와 관련해 자세한 사항은 전북도선관위 선거과(063-239-2310)로 문의하면 된다.

