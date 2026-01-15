“새만금, 이차전지 염폐수 처리 연구·실증 거점으로”

새만금청, 국내 연구기관·기업들과 업무협약 체결 2030년까지 고염폐수 처리·자원 회수 기술 개발

새만금개발청은 15일 새만금청 1층 웰컴스페이스에서 ‘이차전지 염폐수 처리 기술’ 연구·실증을 추진하기 위해 국내 연구기관과 기업들과 업무협약(MOU)을 체결했다.

이는 이차전지 산업에서 발생하는 염성분 폐수(고염폐수)를 효율적으로 처리하고 안전하게 관리하기 위한 것이다.

이번 협약에는 한국건설기술연구원과 ㈜씨제이케이, 에코프로에이치엔, ㈜엔이비, 동문이엔티㈜ 등 관련 연구기관과 기업이 참여했다.

이들은 새만금을 중심으로 이차전지 염폐수 처리 기술의 연구개발과 실증을 공동 추진하게 된다.

연구·실증 사업은 기후에너지환경부가 주관하며 올해부터 2030년까지 단계적으로 진행된다.

주요 내용은 △이차전지 고염폐수 분리기술 및 공정 개발 △용존물질 회수 실증기술 개발 △고염내성 생물학적 처리 기술 개발 △고염내성 미생물 기반 고농도 황산염 처리 기술 개발 △염폐수 생태독성 평가 및 모니터링 시스템 개발 등으로 세분화돼 추진된다.

새만금청은 연구·실증이 원활히 이뤄질 수 있도록 행정적 지원과 연구 여건을 제공하고, 연구기관들은 새만금 산업단지 내 이차전지 기업에서 실제로 발생하는 폐수를 활용해 과제별 연구와 실증을 안정적으로 수행할 계획이다.

또한 새만금청과 연구기관들은 연구 성과에 대한 기술이전과 기술 활용, 대외 홍보 등에서도 지속적으로 협력하기로 했다.

새만금 산업단지에 입주한 이차전지 기업들 역시 염폐수 처리 기술 개발의 시급성에 공감하며 연구·실증에 적극 협력하겠다는 뜻을 모았다.

남궁재용 개발청 개발사업국장은 “이번 연구과제를 통해 이차전지 산업이 안고 있는 환경적·비용적 문제를 개선하고, 산업의 지속 가능한 발전과 국가 경쟁력 확보에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

김영호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지