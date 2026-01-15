金총리, 전북 초미세먼지 ‘비상저감조치’ 긴급 지시

15일, 전북과 대전·세종·충북·충남 등에 초미세먼지주의보 발령

김민석 국무총리가 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가정책조정회의에서 발언하고 있다. /연합뉴스 제공

김민석 국무총리는 15일 전북도와 충청권에 초미세먼지 위기경보가 발령됨에 따라 비상저감조치를 철저히 시행하라고 관계부처와 지방정부에 긴급 지시했다.

김 총리는 이날 “기후에너지환경부와 지방정부는 대응 매뉴얼 등에 따라 비상저감조치 발령 등 관련 조치를 신속하게 취하고 국민들께 충분히 안내하라”고 지시했다고 총리실이 밝혔다.

특히 석탄발전소 일부 가동제한, 공사장·사업장 배출감축, 5등급 차량 운행제한 등 저감 조치를 철저히 실시하고, 학생·취약계층·야외근무자에 대한 보호 조치도 다 할 것을 주문했다.

아울러 기후부에 각 부처와 지방정부의 대응 상황을 점검하고 협조 체계도 빈틈없이 관리하라고 강조했다.

한편, 이날 전북과 대전·세종·충북·충남 등 충청권에 초미세먼지주의보가 발령됐으며, 이번 정부의 비상저감조치 시행은 지난해 3월 11일 이후 10개월여 만이다.

서울=김준호 기자

