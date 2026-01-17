“이정도는 아니었는데”⋯무서운 두쫀쿠 인기

영업 시작한 지 30분 만 품절, 예약 판매도 마감 바빠진 카페 사장님들⋯"이제 평일에도 줄 서"

두바이 초콜릿의 확장판 버전인 두바이쫀득쿠키가 전국을 강타했다. 영업 시작한 지 30분 만에 품절되는 것은 기본, 예약 판매도 모두 마감되는 등 날이 갈수록 인기가 높아지고 있다.

두바이쫀득쿠키는 앞서 유행한 두바이 초콜릿을 한국식으로 재구성한 디저트다.

주재료인 카다이프(가늘게 만든 중동 지역의 면)와 피스타치오 크림을 버무려 속을 만들고, 코코아 가루를 섞은 마시멜로로 동그랗게 감싼 것이다. 쿠키라고 불리지만, 떡에 가까운 식감이다. 흔히 줄여 ‘두쫀쿠’라고 부른다.

두쫀쿠는 전국 카페 곳곳에서 판매하지만, 대부분 개점 시간에 맞춰 가지 않으면 사기 어려운 것으로 알려졌다. 수도권이든 비수도권이든 상황은 비슷하다. 심지어 1인당 구매 수량을 제한하는데도 품절 대란이 일어날 정도다.

전주에서 디저트 카페를 운영하는 김지수(28) 씨는 “매장이 오픈한 지 얼마 안 돼서 아직 알리는 단계였다. 두쫀쿠를 판매한 뒤로는 손님이 하루하루 늘어나고, 두쫀쿠 말고도 다른 디저트를 많이 찾아 주셔서 감사할 따름이다”고 말했다.

그러면서 “몇 주 전까지만 해도 보통 주말에만 오픈 대기줄이 있었다. 요즘은 평일에도 대기가 많아지면서 가게 문 열고, 30분이면 다 품절된다”며 “지금 하루에 100개 정도 만들고 있다”고 설명했다.

수량 일부에 한해 예약 판매를 병행하는 카페의 경우, 이달 말까지 예약이 마감된 곳도 있다.

완주에서 개인 카페를 운영 중인 이혜인(33) 씨도 “한 2주 전부터 오픈런이 생기더니 바로 품절되는 경우가 많다. 그나마 수량이 많은 날도 1~2시간이면 품절된다”며 “보통 수량 절반은 예약제, 나머지는 현장 구매로 이뤄진다. 벌써 1월 예약은 마감됐다”고 했다.

이어 “하루에도 두쫀쿠 문의하는 전화만 수십 통이 온다. 그러다 보니 피크 타임(낮 12~2시)은 전화도 받지 못하고 있다"면서 “많이 찾아 주셔서 감사하지만, 그만큼 힘든 것도 사실이다. 응대도 어려워지고, 간혹 두쫀쿠 없으면 욕하는 경우도 있다”며 두쫀쿠 인기를 체감한다고 전했다.

해외 언론이 두쫀쿠 열풍을 집중 조명하는 상황까지 이르렀다.

영국 공영방송인 BBC는 14일 ‘두바이 초콜릿에서 영감받은 디저트, 한국을 강타하다’라는 제목으로 “두쫀쿠는 불티나게 팔리고 있으며, 빵집이나 디저트 전문점이 아닌 식당들까지도 이 시장에 뛰어들고 있다”고 보도했다.

