유희태 완주군수, 김관영 지사 방문 앞두고 이례적 호소문

SNS에 “갈등 아닌 소통의 자리로” 글...22일 김 지사 방문 협조 당부 통합반대 주민·의원들 강력 반발로 ‘군민과의 대화’ 두차례 모두 무산

유희태 완주군수가 오는 22일 예정된 김관영 전북도지사의 완주군 방문을 앞두고 군민들에게 이해와 협조를 구하는 이례적인 호소문을 발표했다.

유 군수는 17일 사회관계망서비스(SNS)을 통해 ‘완주군민께 드리는 말씀: 갈등을 넘어, 완주 미래를 여는 소통의 제안’이라는 제목의 글을 게재하고, 이번 도지사 방문이 갈등이 아닌 대화의 장이 되어야 한다고 강조했다.

유 군수는 행정통합 논의가 아닌 ‘완주 발전’ 중심으로 협의를 강조했다.

그는 “이번 방문은 특정 현안을 일방적으로 논의하거나 결론을 내리기 위한 자리가 아니라, 각 지역의 현안과 발전 방향을 살피는 통상적인 행정 일정”이라고 밝혔다.

그러면서 “방문 일정에서 행정통합 문제를 논의의 중심에 두는 것이 아니라 완주군이 당면한 주요 현안과 중장기 발전 과제에 집중해 협의하고 논의하는 자리”라며 “완주군이 추진 중인 미래 산업 육성, 지역 경제 활성화, 군민의 삶의 질을 높이기 위한 정책 과제들이 우선적으로 논의되어야 한다”고 설명했다.

특히 그동안 완주군에서 두 차례에 걸쳐 군청사 봉쇄가 이뤄지면서 도와의 공식적인 대화와 정책 협의가 정상적으로 이뤄지지 못한 상황을 지적했다.

유 군수는 “의견은 다를 수 있지만, 대화의 장이 열리지 않으면 완주군이 처한 현실과 군민의 요구, 지역 발전을 위한 과제들을 충분히 전달하고 논의하기 어렵다”며 “이는 결국 완주군 발전을 위한 협력의 기회를 좁히는 결과로 이어질 수 있다”고 우려했다.

유 군수는 현재 완주군이 추진 중인 글로벌 수소도시 도약, 피지컬 AI를 비롯한 미래 신산업 육성, 기업 유치와 연계한 양질의 지역 일자리 창출 등의 과제는 전북도와의 정책적 협력 없이는 추진되기 어렵다고 강조했다.

그러면서 군민들에게 “이번 도지사 방문이 통합 찬반을 둘러싼 갈등의 장이 아니라, 완주군의 굵직한 현안들에 대한 발전 방향과 지역의 미래를 진지하게 논의하는 차분하고 공감할 수 있는 대화의 자리가 될 수 있도록 성숙한 이해와 협조를 부탁드린다”고 호소했다.

김관영 지사는 전주·완주 행정통합을 추진하면서 완주 지역 주민들의 거센 반발에 직면해 왔다.

2024년 7월과 2025년 6월 완주군을 방문했으나 통합을 반대하는 주민들과 군의회의 강한 반발로 ‘군민과의 대화’가 두 차례 모두 무산됐다. 특히 지난해 6월 25일 방문 당시에는 군청 앞에 모인 150여 명의 주민들이 김 지사를 저지했고, 완주군의원 10명이 삭발식을 하는 등 극렬한 반대 시위가 벌어지기도 했다.

이번 방문은 김 지사가 추진 중인 전북 14개 시·군 순회 방문의 일환으로, 유 군수의 이례적인 호소문 발표로 방문이 원만히 진행될 수 있을지 주목된다.

한편 완주군의회는 앞서 김 지사의 이번 방문을 저지하겠다는 입장을 밝힌 바 있어, 22일 현장에서 어떤 상황이 전개될지 귀추가 주목되고 있다.

