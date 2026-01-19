부안군수 출마 김정기 도의원 “근거 없는 의혹 법적 대응”

김 “가족법인 이해충돌 의혹 사실 아냐…이미 소명된 사안”

김정기 전북도의원이 19일 전북자치도의회 브리핑룸

6·3 전국동시지방선거에서 부안군수 선거 출마 예정자인 김정기 전북특별자치도의원(부안)은 19일 “저에 대한 근거없는 의혹에 대해 단호하게 대응 할 것”이라고 밝혔다.

김 도의원은 이날 오전 전북자치도의회 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 “부안군 방범용 CCTV설치사업과 관련, 최근 지역과 일부 언론에서 제기되고 있는 ‘가족법인 이해충돌’ 의혹은 사실이 아니다”면서 이같이 말했다.

김 도의원은 “제기되고 있는 악의적인 왜곡 보도는 2022년 도의원 선거당시 상대후보가 제기한 의혹이고 이미 소명된 의혹”이라면서 “만약 문제가 있었다면 당시 제가 민주당 도의원 후보로 공천받지도 못했을 것”이라고 강조했다.

그러면서 “이에 대해 저는 언론중재위원회에 중재를 신청했으며, 관련 형사고발을 포함한 모든 법적 조치를 취했다”며 “앞으로도 특정세력과 일부 언론의 왜곡·허위 보도 등이 반복된다면 끝까지 법적인 책임을 묻겠다. 정치는 흠집내기, 음해가 아니다"고 말했다.

백세종 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지