고창군, 65세 이상 어르신 폐렴구균 무료 예방접종

1961년생 이전 출생자 평생 1회 지원…“중증 합병증 예방 위해 접종 당부”

고창군 폐렴구균 예방접종 무료 실시 포스터. 사진제공=고창군

고창군이 65세 이상 어르신을 대상으로 폐렴구균 예방접종을 무료로 실시한다. 고창군보건소는 1961년 12월 31일 이전 출생한 어르신을 대상으로 폐렴구균 예방접종을 지원하며, 군민 건강 보호와 중증 질환 예방에 나섰다.

폐렴구균 감염증은 폐렴, 패혈증, 수막염 등 중증 합병증으로 이어질 수 있는 위험한 질환으로, 특히 면역력이 저하되는 고령층에서 발병 시 사망률이 높은 것으로 알려져 있다. 이에 따라 예방접종을 통한 사전 예방의 중요성이 더욱 강조되고 있다.

폐렴구균 예방접종은 침습성 폐렴구균 감염에 대해 약 70%의 예방 효과가 있으며, 폐렴으로 인한 입원 위험을 약 45~70%까지 낮추는 것으로 보고되고 있다. 특히 1회 접종만으로도 장기간 예방 효과를 기대할 수 있어 65세 이상 어르신에게 반드시 권장되는 예방접종이다.

이번 무료 접종은 고창군보건소를 비롯해 관내 보건지소와 지정 의료기관에서 받을 수 있다. 다만, 폐렴구균 무료 예방접종은 65세 이상 평생 1회에 한해 제공되므로, 과거 접종 이력이 있는지 여부를 반드시 확인한 뒤 접종을 받아야 한다.

유병수 고창군 보건소장은 “폐렴은 치료보다 예방이 무엇보다 중요한 질환”이라며 “무료 접종 대상에 해당하는 어르신들께서는 건강을 지키기 위해 빠짐없이 예방접종에 참여해 주시길 바란다”고 말했다.

한편, 예방접종과 관련한 자세한 사항은 고창군보건소 예방접종실(560-8757~8)로 문의하면 안내받을 수 있다.

