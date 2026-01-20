군산시 올해 추진 방향⋯ ‘더 큰 미래· 든든한 일상’

시, 시정 운영 방향과 추진과제 종합 점검 시민 체감 변화에 행정 역량 집중하기로

군산시청 전경

군산시가 재생에너지·첨단 산업 분야에서 축적한 성과를 시민의 일상 속 변화로 연결하는 시정 운영에 나선다.

이를 위해 시는 20일 시청 상황실에서 강임준 시장 주재로 ‘2026년 주요업무계획 보고회’를 열고 시정 운영 방향과 부서별 핵심 추진과제를 공유했다.

이번 보고회는 국가 정책 기조와 군산의 지역 전략을 유기적으로 연결하고, 시민이 실제로 체감할 수 있는 변화를 만들어내는 데 행정 역량을 집중하겠다는 의지에서 추진됐다.

특히 2026년도 본예산 확정 이후 주요 사업을 전반적으로 재점검하고, 보다 실효성 있는 시정 운영 방향을 정비하는 데 중점을 두고 보고회가 진행됐다.

먼저 시는 ‘군산의 더 큰 미래’와 ‘시민의 든든한 일상’을 시정 운영의 두 축으로 설정하고, 재생에너지와 첨단 산업 성장을 통해 확보한 경쟁력을 민생과 일상으로 확장하는 데 정책 역량을 집중한다는 방침이다.

이를 바탕으로 올해 총 705개 사업을 추진하기로 했다. 신규사업 95개와 계속사업 610개로 구성되며, 국·소별 핵심 사업 34건이 중점적으로 공유됐다.

주요 신규 과제로는 △아이와 청년을 함께 키우는 인구대응 패키지 △군산형 기본사회 구축 △시민정책소통단 운영 △근대문화 비엔날레 개최 지원 △국제대회 유치 대비 클라이밍센터 정비사업 △의료–요양 통합돌봄 △우리아이 꿈탐험 지원사업 △청암산 지방정원 조성 △침수 예방과 상하수관 정비 사업 등이다.

지난 한 해 동안 시는 재생에너지와 첨단 산업을 중심으로 미래 산업 구조 전환의 기반을 다지고 민생·복지·안전 분야에서 시민 체감 성과를 꾸준히 축적해 왔다.

RE100 산업단지 추진과 재생에너지 인프라 확충, 이차전지·신산업 기반 조성 등 미래 성장 동력을 구체화하는 한편 군산사랑상품권과 소상공인·골목상권 활성화 정책, 돌봄·의료·안전 분야 사업을 통해 시민의 일상을 지켜내는 데 행정 역량을 집중해 왔다.

청렴과 책임 행정을 시정 운영의 기본 원칙으로 삼아 행정 신뢰도 강화했으며, 현장 중심의 적극 행정을 통해 시민과의 신뢰를 차곡차곡 쌓아 왔다.

이러한 성과를 토대로 시는 2026년을 ‘강한 경제 성장의 결실을 시민 체감 변화로 완성하는 해’로 삼고, 시정 운영의 속도와 실행력을 한층 끌어올릴 계획이다.

강임준 군산시장은 “대한민국 재생에너지 수도는 선언에 그쳐서는 안된다”라며, “재생에너지와 첨단 산업이 일자리와 기업 유치, 지역경제 활성화로 이어지는 실질적인 성과로 나타나야 한다”고 강조했다.

군산=이환규 기자

