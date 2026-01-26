농촌진흥청, 최고품질 벼 품종 ‘수광1’ 추가 등재

농촌진흥청(청장 이승돈)은 26일 2025년도 ‘최고품질 벼 품종’으로 ‘수광1’ 품종을 선정했다.

최고품질 벼 품종은 농촌진흥청이 육성한 품종 가운데 밥맛, 외관 품질, 도정 특성, 재배 안정성 등 엄격한 기준을 적용해 선정하고 있다. 지난 2003년 처음으로 ‘삼광’을 선정한 이후, 쌀 품질 고급화와 재배 안정성, 수요자 현장 의견 등을 반영해 현재는 ‘수광1’을 포함해 11개 품종이 등재돼 있다.

최고품질 벼 품종으로 선정되기 위해서는 밥맛은 ‘삼광’ 이상이고, 쌀에 심복백*이 없어야 한다. 완전미 도정수율은 65% 이상, 2개 이상 병해충에 저항성이 있어야 하고, 내수발아성을 갖춰야 한다. 여기에 현장 반응평가에서 지역 주력 품종 대비 ‘우수’ 평가를 받아야 한다.

‘수광1’은 기존 최고품질 벼 ‘수광’의 단점인 낙곡*과 병 피해를 개선하고자 2023년에 개발됐다. ‘수광1’은 ‘수광’의 우수한 밥맛과 품질, 농업적 특성 등은 유지하면서 벼알이 잘 떨어지지 않고 벼흰잎마름병에도 강하다. 수발아율은 ‘수광’보다 낮고 도정수율은 높은 편이며, 서남부 및 남부 해안지, 호남·영남 평야지 재배에 알맞다.

전북특별자치도 고창 현장평가 결과, ‘수광1’은 지역 주력 품종인 ‘수광’보다 벼흰잎마름병에 강하고 낙곡 비율이 낮았다. 미곡종합처리장(RPC) 도정 평가에서는 백미 완전립 비율 96.3%, 완전미 도정수율 70.6%로 측정돼 ‘수광’ 93.4%, 68.6%보다 높았다.

지난해 11월 전북특별자치도 고창군에서 농업인 120여 명이 참석한 밥맛 품평회에서 ‘수광1’ 선호 비율이 ‘수광’보다 3배 이상 높아 밥맛이 더 좋은 것으로 평가됐다.

오는 2027년 농가 보급종으로 ‘수광1’을 공급하기 위해 국립종자원 및 전북특별자치도와 협의하고 있다.

농촌진흥청 품종개발과 정지웅 과장은 “이번 최고품질 벼 품종 선정은 ‘수광1’의 밥맛과 품질, 재배 안정성을 인정받은 결과다”며, “벼흰잎마름병 상습 발병지와 친환경 재배단지를 중심으로 보급이 확대되면, 생산자와 소비자 모두를 만족시킬 것으로 기대한다”고 했다.

이종호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지